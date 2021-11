Concorso infanzia primaria, punteggi più che raddoppiati per i titoli. A parità di prova, vince chi ha un dottorato

Concorso infanzia primaria, punteggi più che raddoppiati per i titoli. A parità...

Come abbiamo anticipato, nella serata di ieri 23 novembre il tanto atteso bando per il concorso ordinario infanzia e primaria è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, seguito a stretto giro dalla comunicazione del Ministero dell’Istruzione del calendario delle prove.

I titoli fanno la differenza

Rispetto al vecchio bando, l’assoluta novità è il maggiore valore attribuito ai titoli, i cui punteggi vengono più che raddoppiati, una scelta politica ben precisa che vuole avvantaggiare chi abbia una competenza forte, acquisita mediante i titoli, che siano le certificazioni informatiche o linguistiche o che siano le abilitazioni o i dottorati di ricerca. Su questi ultimi ad esempio, si punta moltissimo, dato che il dottorato di ricerca valeva 5 punti e oggi, con la nuova tabella (ALLEGATO B) vale ben 12,50 punti. Lo stesso dicasi per l’abilitazione conseguita mediante laurea in Scienze della formazione primaria, che valeva 7,5 e oggi è valutata 18,75 punti.

Se questa impostazione concorsuale permarrà anche nei prossimi concorsi ordinari che il ministro Bianchi conta di effettuare ogni anno, sarà corsa ai titoli e alle certificazioni.

