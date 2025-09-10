Concorso Nazionale “A Scuola di Dono”, iscrizioni entro il 15 gennaio 2026

Il concorso “A scuola di dono”, promosso da FIDAS (Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue), è rivolto agli studenti di scuole primarie e secondarie con l’obiettivo di:
- diffondere la cultura del dono del sangue;
- sensibilizzare ai valori di solidarietà, altruismo e cittadinanza attiva;
- favorire la collaborazione tra scuola, famiglie e associazioni;
- stimolare riflessione e creatività attraverso elaborati espressivi.
Sezioni e temi
Scuola Primaria – “Ricercatori di donatori”
Gli alunni sono invitati a creare messaggi o produzioni creative (disegni, fumetti, giochi, ecc.) per incoraggiare familiari e conoscenti a considerare la donazione come gesto d’amore.
Scuola Secondaria di I Grado – “Guardiani del dono”
Gli studenti devono promuovere uno stile di vita sano come preparazione alla futura possibilità di diventare donatori. Sono ammessi vari linguaggi espressivi (video, racconti, immagini, ecc.).
Scuola Secondaria di II Grado – “Supereroi in incognito”
I ragazzi sono invitati a raccontare il valore del dono anonimo e gratuito, mettendo in luce i “supereroi invisibili” che salvano vite con generosità. Gli elaborati possono essere saggi, ricerche, opere artistiche o audiovisive.
Modalità di partecipazione
Possono partecipare singoli studenti, classi o gruppi di uno stesso istituto.
È obbligatoria la compilazione del modulo di iscrizione entro il 15 gennaio 2026.
Gli elaborati, corredati della documentazione sul trattamento dei dati, vanno inviati entro il 26 febbraio 2026 all’Associazione FIDAS territoriale.
Valutazione e giuria
Ogni Associazione FIDAS individuerà i lavori più meritevoli per ciascun ciclo scolastico.
La giuria nazionale valuterà pertinenza, originalità e rispetto del regolamento.
È prevista la possibilità di attribuire menzioni speciali.
Premiazione
La premiazione avverrà a maggio 2026 a Pordenone, durante l’apertura del 64° Congresso Nazionale FIDAS.
Saranno premiati tre elaborati (uno per sezione) con un buono da 500 € per materiale didattico, destinato all’Istituto scolastico di appartenenza.
Risultati e menzioni saranno pubblicati sul sito ufficiale www.fidas.it.