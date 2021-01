Concorso Nazionale per le scuole: “Sonno… o son desto…”. 3ª Edizione

Nell’ambito del Protocollo d’intesa stipulato in data 13 aprile 2018 tra ASSIREM (Associazione Italiana per la Ricerca e l’Educazione nella Medicina del Sonno) e il Ministero dell’Istruzione, è indetto il Concorso Nazionale “Sonno… o son desto…”, per sensibilizzare le giovani

generazioni sull’importanza del sonno per lo sviluppo psicofisico dei bambini ed adolescenti, per la prevenzione delle patologie da deprivazione di sonno e per una migliore qualità della vita, che intende contribuire a divulgare, non solo tra gli studenti, ma anche tra i professori e le famiglie una maggiore attenzione al sonno e dei corretti stili di vita per favorirlo.

Finalità

Scopo di questo Concorso è di favorire una maggiore conoscenza del sonno e delle sue funzioni, di promuovere degli stili di vita adeguati in un’ottica di prevenzione non solo dei disturbi del sonno, ma anche di tutte quelle patologie spesso favorite o comunque peggiorate da un sonno insufficiente per qualità e quantità. Grazie al coinvolgimento delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di tutta Italia, attraverso la distribuzione di materiale

informativo gratuito, ma anche mediante la presenza presso le scuole di psicologi e medici esperti in medicina del sonno, verranno promossi percorsi educativi che valorizzino l’importanza del sonno nel promuovere stili di vita adeguati a prevenire le patologie ad esso correlate.

Il materiale divulgativo ed informativo sul sonno e le patologie correlate verrà fornito da ASSIREM e sarà disponibile sul sito web dell’Associazione: www.assirem.it

Destinatari

Possono partecipare al concorso, in forma individuale o in gruppo, gli alunni delle scuole dell’infanzia, della primaria, della secondaria di I e di II grado dell’intero territorio nazionale.

Elaborati

I partecipanti sono chiamati a realizzare un lavoro individuale o di gruppo sotto forma di videoclip, racconto fotografico, opere artistiche di vario genere, secondo le seguenti categorie:

Cat. A. Il videoclip dovrà avere una durata massima di 3 minuti in formato .mov, mpeg4, avi, wmv, flv, mp4.

Cat. B. Il racconto fotografico, composto da 3 ad un massimo di 5 scatti, dovrà essere presentato in formato jpg che abbia in sé un’idea di narrazione.

Cat. C. Disegni o Quadri realizzati con diverse tecniche.

Cat. D. Sculture realizzate con diversi materiali.

Tutti i lavori devono essere inediti a cura e responsabilità dell’autore/i

Termini di partecipazione

I lavori dovranno essere inviati entro il 28/02/2021 al seguente indirizzo: Viale XXI Aprile 81 CAP 00162 Roma o, in un unico file tramite posta elettronica, specificando nell’oggetto della mail il nome dell’istituto e bando ASSIREM a: [email protected], corredati dalle scheda di partecipazione “ALLEGATO A- B –C ”, debitamente compilate in ogni sua parte. E’ ammessa

esclusivamente la condivisione del file tramite Google drive.

Commissioni e premiazione

I lavori pervenuti saranno esaminati da una commissione composta da rappresentanti del MI e di Assirem scelti tra persone di comprovata qualificazione professionale.

A coronamento dell’attività di formazione ed informazione, verranno premiati i migliori elaborati, uno per ciascuna categoria, tra coloro che hanno partecipato al concorso: “Il sonno, non solo riposo ma funzione essenziale per la salute e la qualità della vita”, non solo degli uomini, ma anche degli animali.

A tutti coloro che parteciperanno al concorso, sarà data in omaggio una copia del libro “Sei gufo o allodola?”, una guida al buon sonno per bambini e adulti consapevoli.

Per altri dettagli e per il bando completo clicca sul link che segue:

IL BANDO DI CONCORSO

A scuola di sonno: tre videolezioni a cura di Assirem e La Tecnica della Scuola Formazione

Vengono proposte tre video lezioni a cura di Assirem e La Tecnica della Scuola Formazione. Sono previste tre videolezioni curate dal dottor Pierluigi Innocenti, già presidente dell’Associazione.

I temi che si affronteranno:

I lezione: Perché dormiamo

II lezione: Il sonno, non solo riposo

III lezione: Consigli per dormire bene: l’igiene del sonno