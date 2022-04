Concorso ordinario 2022: ricorso contro gli esiti delle prove scritte

Com’è noto, sono state da poco svolte le prove per il Concorso Ordinario per la scuola secondaria di primo e di secondo grado.

Tuttavia, la maggior parte del personale docente candidato non è riuscito a superare le prove del Concorso.

Per questo motivo, i candidati interessati a ricorrere contro la propria esclusione possono inviare una e-mail al seguente indirizzo per ricevere le informazioni utili: [email protected]

Lo Studio Legale dell’Avv. Sirio Solidoro, infatti, che da oltre un decennio si occupa di diritto scolastico, ha predisposto il ricorso al TAR al fine permettere ai candidati che non hanno superato le prove del Concorso ordinario di poter accedere alle successive prove.

In particolare, il sistema di selezione utilizzato non è stato in grado di far emergere il merito; le prove prevedevano domande a risposta multipla, modalità di reclutamento sicuramente inadatta per un Concorso che si attendeva da anni e che ha pertanto impedito a molti candidati di superare le prove della procedura concorsuale.

