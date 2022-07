Concorso ordinario, il MI riconosce gli errori nelle CdC A013, A022, A041, A045, B011, B018

Si allunga la lista degli errori ministeriali (e delle relative classi di concorso coinvolte) nei quesiti a risposta multipla del concorso ordinario, problematica che ha spinto il MI nelle ultime disposizioni normative sul reclutamento docenti (L.79/2022) a mettere a sistema una modalità di redazione di quesiti che limiti al minimo gli errori.

La nuova normativa stabilisce quanto segue: La redazione dei quesiti della prova scritta è assegnata a una o più università; ed è istituita con decreto del Ministero dell’istruzione una commissione di elevata qualificazione scientifica e professionale che, anche sulla base delle evidenze desunte dalla prima applicazione della riforma delle procedure di reclutamento propone al Ministero dell’istruzione l’adozione di linee guida sulla metodologia di redazione dei quesiti affinché questi consentano di accertare le concrete competenze tecniche e metodologiche necessarie all’insegnamento, oltre che una solida preparazione disciplinare dei candidati.

A seguire segnaliamo gli errori riconosciuti dal MI come da informativa del sindacato Flc Cgil.

Il rischio, in questi casi, è che la lentezza nell’accertamento delle dinamiche e nella produzione delle graduatorie finali possa avere ripercussioni sull’effettiva immissione in ruolo dei candidati a settembre 2022. Il rischio di slittamento delle immissioni in ruolo all’anno scolastico successivo, come abbiamo detto, per taluni candidati è dietro l’angolo.

GLI ERRORI RICONOSCIUTI DAL MI

Classe A013:

il quesito n. 24, che contiene due risposte esatte: la a) e la b).

Si è pertanto reso necessario riconoscere 2 punti, oltre che a coloro che hanno selezionato l’opzione a), anche a coloro che hanno selezionato l’opzione b), lasciando invariato il riconoscimento di 0 punti nel caso siano state scelte le restanti opzioni di risposta e nel caso di risposta non data.

Classe A022 Turno 2:

riconosciuto errato il quesito n. 30 del Turno 2., il quale non prevede alcuna risposta corretta tra le 4 opzioni proposte.

Pertanto, ai fini del calcolo del punteggio, si è reso opportuno riconoscere a ciascun candidato due punti per qualsiasi risposta, anche nel caso di risposta non data.

Quesito 30

Quale fra le seguenti opzioni è l’affermazione corretta?

[a] Il 15 maggio 1948, sfruttando il vuoto di potere determinatosi con la fine del mandato britannico, in Palestina gli ebrei proclamarono la nascita dello Stato d’Israele, con capitale Tel Aviv, sotto la presidenza di David Ben Gurion. I Paesi della Lega araba non riconobbero il nuovo Stato e lo attaccarono

[b] Il 15 maggio 1948, sfruttando il rinnovo del mandato britannico, in Palestina gli ebrei proclamarono la nascita dello Stato d’Israele, con capitale Gerusalemme, sotto la presidenza di David Ben Gurion. I Paesi della Lega araba riconobbero il nuovo Stato e quasi un milione di arabi palestinesi lasciò Israele

[c] Il 15 maggio 1949, sfruttando il rinnovo del mandato britannico, in Palestina gli ebrei proclamarono la nascita dello Stato d’Israele, con capitale Tel Aviv, sotto la presidenza di David Ben Gurion. I Paesi della Lega araba riconobbero il nuovo Stato e quasi un milione di arabi palestinesi lasciò Israele

[d] Il 15 maggio 1949, sfruttando il vuoto di potere determinatosi con la fine del mandato britannico, in Palestina gli ebrei proclamarono la nascita dello Stato d’Israele, con capitale Gerusalemme, sotto la presidenza di David Ben Gurion. I Paesi della Lega araba non riconobbero il nuovo Stato e lo attaccarono

Classe A041:

riconosciuto errato il quesito n. 17, il quale non prevede alcuna risposta corretta tra le 4 opzioni proposte.

Pertanto, ai fini del calcolo del punteggio, si è reso opportuno riconoscere a ciascun candidato due punti per qualsiasi risposta, anche nel caso di risposta non data.

Quesito 17

Avendo a disposizione n bit, quanti numeri binari si possono codificare?

[a] 2 n , con valori compresi da 0 a 2 n-1

[b] 2 n+1 , con valori compresi da 0 a 2 n

[c] n 2 , con valori compresi da 0 a n 2

[d] 2 n-1 , con valori compresi da 0 a 2 n

Il nostro impegno per vedere riconosciuta trasparenza e correttezza nelle procedure concorsuali prosegue.

Classe A045 Turno 1:

riconosciuto errato il quesito n. 47, il quale non prevede alcuna risposta corretta tra le 4 opzioni proposte.

Pertanto, ai fini del calcolo del punteggio, si è reso opportuno riconoscere a ciascun candidato due punti per qualsiasi risposta, anche nel caso di risposta non data.

Quesito 47

In merito al Sistema Operativo, quale tra queste affermazioni non è corretta:

[a] Per liberare spazio sul disco è possibile cancellare parte del Sistema Operativo

[b] Per funzionare correttamente un PC è indispensabile che abbia un Sistema Operativo

[c] E’ possibile cambiare il Sistema Operativo sul PC

[d] Il Sistema Operativo gestisce le risorse del Computer

Classe B011:

riconosciuto errato il quesito n. 2, il quale non prevede alcuna risposta corretta tra le 4 opzioni proposte.

Pertanto, ai fini del calcolo del punteggio, si è ritenuto opportuno riconoscere a ciascun candidato due punti per qualsiasi risposta, anche nel caso di risposta non data.

Quesito 2

Un farinogramma riporta:

[a] sull’asse delle ascisse l’estensione in millimetri e sull’asse delle ordinate la resistenza all’estensione

[b] sull’asse delle ascisse il tempo e sull’asse delle ordinate la pressione

[c] sull’asse delle ascisse l’estensione in millimetri e sull’asse delle ordinate la pressione

[d] sull’asse delle ascisse il tempo in minuti e sull’asse delle ordinate la compattezza

Classe B018:

Riconosciuti errati:

– il quesito n. 13, il quale contiene due risposte esatte, la a) e la b).

Si è reso pertanto necessario riconoscere 2 punti, oltre che a coloro che hanno selezionato l’opzione a), anche a coloro che hanno selezionato l’opzione b), lasciando invariato il riconoscimento di 0 punti nel caso siano state scelte le restanti opzioni di risposta e nel caso di risposta non data;

– il quesito n. 16, il quale contiene due risposte esatte, la a) e la c).

Si è reso pertanto necessario riconoscere 2 punti, oltre che a coloro che hanno selezionato l’opzione a), anche a coloro che hanno selezionato l’opzione c), lasciando invariato il riconoscimento di 0 punti nel caso siano state scelte le restanti opzioni di risposta e nel caso di risposta non data;

– il quesito n. 39, che è stato mal formulato e pertanto tutte le risposte possono essere considerate corrette.

Pertanto si è ritenuto opportuno riconoscere a ciascun candidato due punti per qualsiasi risposta, anche nel caso di risposta non data.

Quesito 13

Per lo sviluppo taglie le regole X e Y si attribuiscono:

[a] La X alla variazione di lunghezza e la Y alla variazione di larghezza

[b] la X alla variazione di larghezza e la Y alla variazione di lunghezza

[c] la X rimane ferma e si sposa solo la Y sia per la variazione di lunghezza sia per quella di larghezza

[d] le variazioni si alternano in base al modello a volte in X e a volte in Y

Quesito 16

Per effettuare lo sviluppo taglie manuale si procede:

[a] iniziando dalle lunghezze, poi sulle larghezze evitando di muovere le linee del prototipo

[b] iniziando dalle larghezze, poi sulle lunghezze muovendo le linee del prototipo il più possibile

[c] iniziando dalle larghezze, poi sulle lunghezze evitando di muovere le linee del prototipo

[d] iniziando dalle lunghezze, poi sulle larghezze muovendo le linee del prototipo il più possibile

Quesito 39

Il lavoro continuo di stesura manuale comporta:

[a] insorgenza di problemi muscoloscheletrici, tenosinoviti a carico delle dita della mano con alterazione della sensibilità, formicolio, stasi venosa

[b] insorgenza di disturbi a livello uditivo, alterazione della sensibilità della mano, problemi di attenzione, perdita di equilibrio

[c] insorgenza per tempi prolungati in piedi della stasi venosa e lombosciatalgie, affaticamento psicofisico

[d] insorgenza di disturbi muscolari, ronzii a livello uditivo, stasi venosa per le donne in gravidanza, dolori cervicali, irritabilità