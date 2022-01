Concorso ordinario infanzia e primaria, avvisi prove orali regione per regione

Il 21 dicembre del 2021 si sono concluse le prove scritte del concorso scuola infanzia e primaria sia per i posti comuni sia per i posti di sostegno.

Decreto 2215 del 18 dicembre 2021

Secondo le disposizioni del decreto 2215 del 18 dicembre 2021 modificative del decreto 21 aprile 2020, n. 498, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola dell’infanzia e primaria i candidati che hanno superato la prova scritta, sono ammessi a sostenere la prova orale, per i posti comuni e di sostegno.

Avvisi per le prove orali

I candidati ammessi alla prova orale ricevono da parte del competente USR comunicazione, esclusivamente a mezzo di posta elettronica all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso, del voto conseguito nella prova scritta, della sede, della data e dell’ora di svolgimento della loro prova orale almeno venti giorni prima dello svolgimento della medesima.

Comunicazione USR

La prova orale si svolge nella regione responsabile della procedura concorsuale, nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali i quali dopo aver sorteggiato la lettera con la quale iniziare le prove, stanno provvedendo a comunicare, nel loro sito la sede ove si svolgono gli esami e il calendario degli esami.

Seguire i siti degli USR

Consigliano comunque ai candidati di attenzionare i relativi siti regionali i quali stanno provvedendo a pubblicare gli elenchi dei candidati con l’indicazione della sede, del giorno e dell’orario in cui dovranno sostenere gli esami orali, ricordando che ogni candidato dovrà sorteggiare 24 ora prima l’argomento da trattare nella lezione.

USR che hanno pubblicato gli elenchi

Ad oggi gli Uffici Scolastici Regionali che hanno pubblicato gli elenchi sono: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto.

Corsi di preparazione al concorso scuola

Per prepararti al concorso, segui il corso Guida alla normativa scolastica, come da ALLEGATO A del concorso ordinario per scuola dell’infanzia e primaria.

Per prepararti sui temi pedagogico-didattici, il corso Conoscenze pedagogico-didattiche di base del docente, scuola infanzia e primaria.

Per prepararti sui temi della didattica digitale, il corso e-learning Nuove tendenze della didattica, tra digitale e innovazione, destinato a docenti di ogni ordine e grado.