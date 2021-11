Concorso ordinario infanzia e primaria, nel regolamento nessuna misura speciale per Dsa

Come abbiamo anticipato, nei bandi dei concorsi scuola, come in ogni bando di un concorso pubblico, dovranno essere previste esplicitamente misure dispensative e strumenti compensativi per quei candidati che dovessero presentare disturbi specifici di apprendimento (Dsa). Lo prevede l’articolo 3, comma 4-bis del decreto-legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Tuttavia nel nuovo regolamento per il concorso ordinario infanzia e primaria riguardo alla prova scritta computer based, si precisa:

I candidati che abbiano presentato istanza di partecipazione al concorso secondo le modalità, i termini e nel rispetto dei requisiti di cui ai bandi previsti dall’articolo 12 sono ammessi a sostenere una prova scritta computer-based distinta per ciascuna procedura. La durata della prova è pari a 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli

ausili di cui all’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

In altre parole, si offrono misure speciali per soggetti con disabilità accertata da legge 104, ma non si recepisce quanto già disposto in relazione ai soggetti con disturbi specifici di apprendimento (Dsa) dal decreto-legge n. 80 del 9 giugno 2021.

