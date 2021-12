Concorso ordinario infanzia, oggi al via la prova scritta per i mille posti di sostegno

Concorso ordinario infanzia, oggi al via la prova scritta per i mille...

Oggi al via il concorso ordinario infanzia per i posti di sostegno, dopo un lungo fermo durato circa un anno e mezzo (dall’apertura del bando le candidature si sono chiuse nell’estate 2020). Ricordiamo che al sostegno presso la scuola dell’infanzia sono destinati 1014 posti, la maggioranza dei quali in Lombardia (236), in Piemonte (214) e in Toscana (150).

Si parte con la prova scritta computer based.

Prova scritta computer based

Ricordiamo in cosa consiste la prova scritta: sono previsti 50 quesiti a risposta multipla in 100 minuti. Per la valutazione alla prova vengono assegnati massimo 100 punti, la prova è superata da chi consegue almeno 70/100 ed è suddivisa così:

Posti di sostegno, 40 quesiti inerenti alle metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di disabilità, finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all’inclusione scolastica degli alunni con disabilità;

Gli altri quesiti saranno così ripartiti:

Inglese : 5 quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2;

: 5 quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2; Tecnologie digitali: 5 quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l’uso didattico delle tecnologie per potenziare la qualità dell’apprendimento.

