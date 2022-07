Concorso ordinario, quiz a risposta multipla ambigui e fuorvianti nella prova scritta

Siamo un gruppo di circa 70 concorrenti che ha sostenuto la prova scritta del concorso ordinario per la

classe di concorso A046 – Scienze Giuridiche ed Economiche svolto presso diverse sedi Regionali, il

19/05/2022 nel turno pomeridiano riportando un punteggio, nella maggior parte dei casi, di 68/100.

Confrontandoci e condividendo le nostre esperienze, abbiamo potuto constatare la presenza di diverse

domande poste in maniera ambigua e fuorviante e che prevedevano due possibili risposte.

Inoltre, per una delle domande abbiamo potuto riscontrare la presenza di un errore materiale che ha reso il

termine inglese proposto inesistente e senza alcun significato e, di conseguenza non associabile a nessuna

delle risposte proposte.

Il Ministero dell’Istruzione, in seguito alle innumerevoli segnalazioni, riconosceva con rettifica la presenza di

errori nella formulazione dei quesiti di altre classi di concorso ed ammetteva, di conseguenza, alle prove

orali i candidati precedentemente esclusi a causa di tali errori ed i candidati che avessero presentato

ricorso dinanzi al TAR.

Le domande individuate come imprecise o errate nella loro formulazione, per le quali abbiamo presentato

istanza in autotutela al MIUR e al Codacons, sono le seguenti:

Pertanto, noi candidati che abbiamo preso parte alla prova scritta del 19/05/2022, turno pomeridiano,

classe di concorso A046, ci aspettano che il MIUR riveda la nostra posizione e rivaluti i punteggi cosi come

ha fatto per altre classi di concorso.