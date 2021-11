Concorso ordinario scuola, obbligo vaccinale docenti anche in sede d’esame?

No, l’obbligo vaccinale docenti istituito dal super green pass appena pubblicato in Gazzetta ufficiale non vale per i concorsi scuola. Nell’imminente concorso ordinario per l’infanzia e la scuola primaria, come in tutti i prossimi concorsi scuola, ad oggi è sufficiente il green pass tradizionale, ottenibile mediante vaccinazione ma anche mediante tampone.

Come abbiamo anticipato, il giorno dell’esame i candidati dovranno presentarsi nelle rispettive sedi di esame muniti di:

un documento di riconoscimento in corso di validità,

in corso di validità, codice fiscale ,

, ricevuta di versamento del contributo previsto per la partecipazione alla procedura concorsuale,

previsto per la partecipazione alla procedura concorsuale, green pass (da vaccinazione o da referto negativo di test antigenico rapido o molecolare).

I candidati dovranno anche compilare un’autodichiarazione, in cui sottoscrivono l’assenza di sintomatologia riconducibile al Covid e di non essere sottoposti a misure di quarantena.

Corsi di preparazione al concorso scuola

Per prepararti al concorso, segui il corso Guida alla normativa scolastica, come da ALLEGATO A del concorso ordinario per scuola secondaria.

Per prepararti al concorso, segui il corso Guida alla normativa scolastica, come da ALLEGATO A del concorso ordinario per scuola dell’infanzia e primaria.

Per prepararti sui temi pedagogico-didattici, il corso Conoscenze pedagogico-didattiche di base del docente, scuola secondaria.

Per prepararti sui temi pedagogico-didattici, il corso Conoscenze pedagogico-didattiche di base del docente, scuola infanzia e primaria.

Per prepararti sui temi della didattica digitale, il corso e-learning Nuove tendenze della didattica, tra digitale e innovazione, destinato a docenti di ogni ordine e grado.

Ambiti disciplinari

Per prepararsi in ambito disciplinare, area filosofica, classe di concorso A18, segui il corso Preparazione concorso ordinario Filosofia e Scienze umane, a cura di Angelo Morales.

Per prepararsi in ambito disciplinare, area filosofica classe di concorso A19, segui il corso Preparazione concorso ordinario Filosofia e Storia, a cura di Salvatore Di Stefano.

Per prepararti al concorso ordinario in ambito linguistico segui il corso Concorso ordinario Inglese, classe di concorso A24, A25.