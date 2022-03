Concorso ordinario secondaria, ancora segnalazioni di errori nella prova scritta

Una nostra lettrice che ha svolta la prova scritta del concorso ordinario, ci segnala un errore in uno dei quesiti.

Con la presente sono a segnalare un quesito errato presentato nel concorso ordinario secondaria, CDC AB25 (lingua inglese nelle scuole secondarie di primo grado).

Il quesito chiedeva: “Queste sono le prime righe di un famoso libro. Scegli il nome dell’autore e il nome del libro”.

L’opzione che il sistema attribuisce come corretta è: Laurence Sterne/The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman.

In realtà, le righe citate nella risposta considerata corretta non sono affatto le prime righe del romanzo, ma appaiono solo nel capitolo 4.

Chiediamo pertanto che il quesito, palesemente errato nella sua formulazione, venga annullato e ci rivolgiamo a voi per dare eco alla notizia, confidando nella vostra disponibilità

Di seguito il quesito scaricato dall’accesso agli atti, ed indico qui il sito in cui poter leggere l’incipit corretto del romanzo: http://www.editoreric.com/greatlit/books/Tristram-Shandy-text.html