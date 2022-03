Concorso ordinario Stem, possibile fare istanza per più classi di concorso?

Come abbiamo anticipato, il concorso ordinario secondaria ha riaperto i termini per le classi di concorso cosiddette Stem: A020 – Fisica, A026 – Matematica, A027 – Matematica e Fisica, A028 – Matematica e Scienze (scuola secondaria di primo grado), A041 – Scienze e tecnologie informatiche, per un totale di 1685 posti disponibili.

Dove è possibile presentare istanza? Il bando chiarisce che i candidati possono fare domanda in un’unica regione e per una sola classe di concorso, distintamente per la scuola secondaria di primo e di secondo grado. Il candidato concorre per più procedure concorsuali mediante la presentazione di un’unica istanza con l’indicazione delle procedure concorsuali cui intenda partecipare.

SCADENZA

L’istanza di partecipazione va presentata entro le ore 23,59 del 16 marzo 2022.

I POSTI MESSI A CONCORSO

