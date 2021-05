Concorso ordinario Stem, riparte anche per la scuola secondaria di primo grado (classe A028)

Come ha riferito il nostro vice direttore Reginaldo Palermo, in Gazzetta Ufficiale il Decreto Sostegni bis riporta qualche variazione sul concorso ordinario per le discipline Stem.

Si tratta di una delle differenze più significative rispetto alla bozza di decreto. I posti a concorso, dunque, non sono più 3.005 come era stato detto in un primo momento ma più del doppio, 6.129 per l’esattezza. Questo perché il Governo ha deciso di aggiungere anche 3.124 posti per la classe di concorso A028 che consente di insegnare matematica e scienze nella scuola secondaria di primo grado.

Ecco in quali classi di concorso, complessivamente, riparte la procedura del concorso ordinario.

A020 FISICA

A026 MATEMATICA

A027 MATEMATICA E FISICA

A028 MATEMATICA E SCIENZE

A041 SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE

Per la classe di concorso A028 i 40 quesiti della prova scritta vertono 20 sulla matematica e 20 su scienze chimiche, fisiche, biologiche e naturali.

