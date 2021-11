Concorso ordinario, tra scritto e orale almeno 20 giorni per prepararsi

Come abbiamo anticipato il concorso ordinario infanzia e primaria è in partenza dopo la pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale. Facciamo qualche ragionamento attorno alle date e alle tempistiche del concorso.

Per quanto riguarda le prove scritte computer based, si parte con il posto comune di scuola dell’infanzia, il 13 e il 14 dicembre; per il posto di sostegno della scuola dell’infanzia si concorrerà il 14 dicembre e per il posto di sostegno della scuola primaria il 15 dicembre. Il 17, il 20 e il 21 sarà la volta del posto comune per la scuola primaria.

No prove a Natale

Per chi fosse preoccupato, le prove, scritte e orali, del concorso non potranno aver luogo nei giorni festivi o durante le festività religiose ebraiche o valdesi.

Quanto tempo per prepararsi alla prova orale?

Va anche chiarito che dal momento in cui il candidato riceve comunicazione ufficiale (via email), da parte del ministero dell’Istruzione, del voto della prova scritta, della sede, della data e dell’ora di svolgimento della prova orale, dovranno passare non meno di 20 giorni prima che il candidato sia chiamato a sostenere l’esame. Lo stabilisce l’articolo 5 del bando.

Ora, se tutto si dovesse svolgere così come è stato nel trascorso concorso Stem, il giorno stesso delle prove scritte il candidato esce dall’aula conoscendo già l’esito della prova, in quanto la formula computer based consente in tempi immediati di avere riscontro della propria performance concorsuale. In ogni caso l’Ufficio scolastico regionale si prenderà il tempo necessario, nei giorni a seguire, per predisporre i calendari degli orali, compito che potrebbe richiedere più tempo nelle grandi province, meno tempo nelle sedi meno affollate.

Per concludere, laddove il lavoro degli Usr non fosse particolarmente intenso, in pochi giorni il candidato riceverà la comunicazione ufficiale e avrà i suoi venti giorni (minimo) di tempo per prepararsi all’orale. Laddove, al contrario, gli uffici territoriali impiegassero una settimana o più per contattare i candidati, tra la prova scritta e quella orale gli interessati avranno un mese o più per prepararsi.

In considerazione delle festività natalizie, inoltre, i primi orali non dovrebbero iniziare prima della seconda metà di gennaio.

