Concorso PNRR1 A027, violato il principio dell’anonimato in Campania?

In Campania sta esplodendo un caso che non può passare inosservato.

Circa 30 docenti della classe di concorso A027 – Matematica e Fisica, hanno deciso di presentare ricorso al TAR Campania, denunciando gravi irregolarità nello svolgimento e nella valutazione del concorso PNRR1.

Nello specifico, per la prova pratica, svolta come elaborato scritto, non è stato rispettato il principio dell’anonimato generando una violazione della procedura inderogabile.

Inoltre, davanti all’oggettività delle prove presentate, il Tar Campania rigetta l’istanza dei ricorrenti, incurante delle sentenze che già si sono avute per altre regioni, per casi perfettamente sovrapponibili, creando disparità di trattamento tra i candidati delle diverse regioni dimostrando, così, che la legge non è uguale per tutti.



La vicenda solleva seri dubbi sulla trasparenza e l’equità della procedura, mettendo in discussione l’affidabilità di un concorso che avrebbe dovuto rappresentare un’occasione di merito e di rinnovamento per la scuola italiana.

Si tratta di un episodio che tocca direttamente la credibilità dell’amministrazione e il futuro professionale di decine di candidati, ma che riguarda in realtà l’intera comunità scolastica: se viene minata la fiducia nei concorsi pubblici, a pagarne le conseguenze saranno tutti.

Per questo vi chiediamo di dare massima visibilità alla notizia, affinché emerga chiaramente quanto sta accadendo e si apra un dibattito serio su un tema cruciale per la scuola.

Docenti A027 Campania