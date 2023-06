Concorso riservato dirigenti scolastici ricorrenti 2017: titoli e documenti da dichiarare e allegare

Quali sono i titoli da dichiarare e allegare nella domanda da inviare per partecipare al concorso dirigenti scolastici riservato ricorrenti 2017?

Lo scorso 8 giugno è stato pubblicato il decreto n° 107 nel quale è definita la modalità di partecipazione al corso intensivo di formazione e alla prova finale del concorso riservato ai dirigenti scolastici.

Titoli valutabili

Nella medesima domanda i candidati dichiarano i titoli valutabili ai sensi della Tabella A allegata al DM n. 138/2017 posseduti alla data del 29 dicembre 2017. Sono tenuti a tale dichiarazione anche coloro i quali vi avessero precedentemente provveduto.

Documenti da allegare

Alla domanda di ammissione il candidato deve, altresì, allegare la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 DPR n. 445/2000, con la quale attesta, a pena delle conseguenze previste dai successivi artt. 75 e 76, la pendenza di procedimenti giurisdizionali rientranti tra quelli che danno diritto a partecipare al concorso riservato indicando espressamente:

a. l’Autorità presso cui il ricorso è pendente;

b. il numero di ruolo identificativo del ricorso pendente alla data del 28 febbraio 2023;

c. gli estremi dei provvedimenti impugnati;

d. l’indicazione della data di proposizione del ricorso;

e. la modalità di svolgimento della prova di ammissione al corso intensivo di formazione (scritta ovvero orale) a cui si chiede di partecipare a seconda se si rientri nella casistica di cui sopra.

Trattamento dei dati personali

Inoltre il candidato deve prestare il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.

Nullità della domanda

Non si tiene conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione alla procedura e tutte le dichiarazioni previste dal presente decreto. L’amministrazione si riserva di verificare il possesso dei requisiti e della veridicità delle dichiarazioni rese fino alla conclusione della procedura di cui al presente decreto. In caso di accertamento negativo, l’amministrazione dispone l’esclusione immediata del candidato in qualsiasi momento della procedura.

Contributo di segreteria

Per la partecipazione alla procedura è dovuto il pagamento di un contributo da versare integralmente prima dell’avvio del corso intensivo di formazione. Il predetto contributo è determinato in misura tale da coprire integralmente l’onere della procedura selettiva e dell’attività di formazione. Il pagamento del contributo è distinto in due versamenti come di seguito specificati: