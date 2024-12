Concorso scuola 2024, come compilare la domanda (Secondaria di I e II grado) – VIDEO TUTORIAL

Dalle ore 14.00 di oggi, mercoledì 11 dicembre 2024, fino alle 23.59 di lunedì 30 dicembre 2024, sarà possibile presentare la domanda di partecipazione alle nuove procedure concorsuali ordinarie, nell’ambito del cosiddetto “concorso PNRR 2”, per le scuole di ogni ordine e grado.

L’Articolo 10 dei bandi per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado regola le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione, specificando requisiti tecnici, tempistiche e contributi richiesti.

Al video, il prof Lucio Ficara spiega passo dopo passo come inviare la domanda di partecipazione.

Scuola secondaria di primo e secondo grado

Procedura di partecipazione :

Anche per la scuola secondaria, le istanze devono essere inviate esclusivamente tramite il portale www.inpa.gov.it entro 19 giorni dalla pubblicazione del bando.

Ogni classe di concorso o tipologia di posto prevede un versamento di 10 euro , effettuabile tramite Pago In Rete.

Indicazioni comuni

Per problemi con il portale, è disponibile un servizio di supporto tecnico raggiungibile tramite i contatti indicati nei bandi.

La corretta compilazione e invio dell’istanza sono a carico esclusivo dei candidati.

Concorso docenti 2024, chi può partecipare?

Infanzia e primaria

Per poter partecipare al concorso per la scuola primaria e dell’infanzia occorre la laurea in scienze della formazione primaria, laurea che è abilitante, o il diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002.

Secondaria di I e II grado

Per partecipare al concorso per posti comuni e di sostegno gli aspiranti devono essere in possesso oltre che della laurea specifica per la classe di concorso di uno dei seguenti requisiti:

Abilitazione all’insegnamento per la specifica classe di concorso;

per la specifica classe di concorso; Aver svolto almeno tre anni di servizio , anche non consecutivamente, negli ultimi cinque nelle scuole statali di cui almeno uno nella classe di concorso per la quale partecipa ;

, anche non consecutivamente, nelle scuole statali di cui almeno ; 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022 ;

; Si aggiungono anche chi sta per conseguire o ha conseguito i 30 CFU e coloro che sono iscritti al corso di 60 CFU al’atto della presentazione della domanda e non hanno ancora concluso il percorso.

ITP

Possono partecipare i docenti ITP con il solo diploma fino al 31 dicembre del 2024. Dal 2025 occorrerà anche per gli ITP la laurea.

Sostegno

Per i posti di sostegno oltre al titolo di studio previsto per la classe di concorso specifica, occorre essere in possesso della specializzazione.

Concorso docenti 2024, perché sarà più difficile?

Rispetto al primo concorso, il Pnrr 2 sarà più impegnativo. Ecco le novità principali, contenute in un emendamento del Dl Scuola, da poco diventato legge:

Punteggio minimo (70/100);

Prova orale: Saranno ammessi alla prova orale un numero di candidati pari al triplo dei posti a concorso. Questo significa che solo i migliori candidati avranno l’opportunità di accedere alla fase successiva.

Lo scorso 8 novembre, è stato pubblicato un decreto che modifica il regolamento del Concorso Pnrr 1: ci sono queste modifiche relative al punteggio, viene specificato che la finestra per presentare domanda è di venti giorni e vengono modificati i programmi di alcune classi di concorso.

Concorsi docenti, quando finisce la fase transitoria?

Ricordiamo che al momento siamo in una fase transitoria, il cui termine ultimo è fissato al 31 dicembre 2024. Dopo questa data si dovrebbe entrare a regime con il sistema dei 60 CFU.

Secondo il decreto legislativo n. 59 del 2017, art. 18 bis, la fase transitoria prevede che fino al 31 dicembre 2024, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, sono ammessi a partecipare al concorso scuola secondaria di primo e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico coloro che abbiano conseguito almeno 30 CFU.

Fino al 31 dicembre 2024, inoltre, sono altresì ammessi a partecipare coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento.

