Concorso scuola. Bianchi: in arrivo uno l’anno. Il punto su infanzia e primaria

Come ha anticipato il nostro direttore Alessandro Giuliani, il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha ribadito che “dal prossimo anno i concorsi saranno annuali, ed entreranno giovani preparati. Insomma, parliamo di ripresa ma anche delle future riforme”.

Va ricordato che sono già previste diverse procedure concorsuali subito dopo l’estate: sia ordinarie che straordinarie, a tutti i livelli scolastici.

Ma a che punto è il concorso ordinario infanzia e primaria?

Ricordiamo che i docenti che hanno fatto domanda lo scorso luglio per partecipare al concorso ordinario sono ancora in attesa. A quanto è dato sapere, non vi saranno riapertura dei termini del concorso ordinario, ragion per cui i partecipanti resteranno solo coloro che hanno già fatto domanda. In autunno la procedura dovrebbe ripartire ma non si conoscono date precise.

Modalità di svolgimento delle prove

Con quali modalità si svolgeranno i concorsi? In linea generale, salvo specifiche dei vari bandi, le modalità delle prove consteranno di una unica prova scritta con più quesiti a risposta multipla, volta all’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché sull’informatica e sulla lingua inglese. La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti; seguirà la prova orale.

Corsi di preparazione al concorso scuola

Per prepararti al concorso, segui il corso Guida alla normativa scolastica, come da ALLEGATO A del concorso ordinario per scuola secondaria.

Per prepararti al concorso, segui il corso Guida alla normativa scolastica, come da ALLEGATO A del concorso ordinario per scuola dell’infanzia e primaria.

Per prepararti sui temi pedagogico-didattici, il corso Conoscenze pedagogico-didattiche di base del docente, scuola secondaria.

Per prepararti sui temi pedagogico-didattici, il corso Conoscenze pedagogico-didattiche di base del docente, scuola infanzia e primaria.

Per prepararti sui temi della didattica digitale, il corso e-learning Nuove tendenze della didattica, tra digitale e innovazione, destinato a docenti di ogni ordine e grado.

Ambiti disciplinari

Per prepararsi in ambito disciplinare, area filosofica, classe di concorso A18, segui il corso Preparazione concorso ordinario Filosofia e Scienze umane, a cura di Angelo Morales.

Per prepararsi in ambito disciplinare, area filosofica classe di concorso A19, segui il corso Preparazione concorso ordinario Filosofia e Storia, a cura di Salvatore Di Stefano.

Per prepararti al concorso ordinario in ambito linguistico segui il corso Concorso ordinario Inglese, classe di concorso A24, A25.