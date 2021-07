Concorso scuola, come prepararsi? Va scelta una metodologia precisa. No liste

Non sganciare la parte metodologico-disciplinare dal resto della preparazione al concorso. Insomma, il disciplinare lo si agganci comunque alla didattica: è il consiglio della Dirigente scolastica Eleonora Marchionni nel corso della diretta della Tecnica della Scuola Live.

Spiega infatti la Dirigente: “Bisogna prepararsi costruendo delle unità di apprendimento entro cornici didattico-pedagogiche dalle quali poi si possa entrare nella disciplina”. E continua: “Le metodologie non sono così complesse, specie per docenti che lavorano da anni, ma va fatta una precisa scelta metodologica, non una lista di metodologie. Spiegate le ragioni di quella scelta – suggerisce ai concorsisti – e precisate quale sia la corrente didattico-pedagogica di riferimento, perché questo dà il segnale che si ha contezza di quanto si sta trattando”.

