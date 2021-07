Concorso scuola, in cosa consiste la nuova procedura straordinaria

La Commissione Bilancio oggi, martedì 20 luglio alle 14, ha in programma l’avvio dell’esame, in seconda lettura, del ddl n. 2320, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 73 recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per imprese, lavoro, giovani, salute e servizi territoriali. Il termine per presentare emendamenti e ordini del giorno è fissato alle 15 di oggi 20 luglio. Questo quanto si legge sul sito del Senato. Di fatto, il DL è blindato. Gli emendamenti approvati sono ormai noti e andranno a costituire i pilastri della norma di conversione.

Tra le misure inserite successivamente rispetto al DL originario, come abbiamo più volte riferito, una nuova procedura concorsuale straordinaria, introdotta con il comma 9-bis.

Cosa prevede esattamente il nuovo concorso straordinario?