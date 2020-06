Concorso scuola infanzia e primaria, domande dal 15 giugno: chi può partecipare

Manca poco allo start per il concorso ordinario infanzia e primaria: infatti il 15 giugno si apre la finestra per poter inoltrare la domanda di partecipazione.

Ricordiamo che la procedura del concorso docenti infanzia e primaria ha carattere regionale ed è finalizzata alla copertura di complessivi 12.863 posti nelle scuole dell’infanzia e primaria, che si prevede si renderanno vacanti e disponibili per il biennio che comprende gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022.

Nel dettaglio:

Scuola dell’infanzia

Posti Comuni: 912

Posti sostegno: 1.014



Scuola primaria

Posti comuni: 104

Posti sostegno: 5.833

Con quali requisiti partecipare al concorso ordinario infanzia e primaria

Sono ammessi a partecipare i candidati in possesso di uno dei seguenti titoli:

in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; diploma magistrale con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali, o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002.

Per quanto riguarda invece le procedure per i posti di sostegno su infanzia e primaria è richiesto inoltre il possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno conseguito ai sensi della normativa vigente o di analogo titolo di specializzazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa.

Concorso infanzia e primaria: la procedura

Il concorso ordinario scuola 2020 infanzia e primaria si articola in una prova scritta, in una prova orale e nella successiva valutazione dei titoli.

Può essere previsto lo svolgimento di un test di preselezione, qualora a livello regionale e per ciascuna distinta procedura, il numero dei candidati sia superiore a quattro volte il numero dei posti messi a concorso.

