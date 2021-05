Concorso scuola: previsto un limite di età per partecipare? La Faq del Mi

Il Ministero dell’Istruzione, in apposita Faq, in riferimento al concorso ordinario per la scuola secondaria, chiarisce: è previsto un limite di età per partecipare al concorso?

No. La legge 15 maggio 1997 n. 127, all’art. 3, comma 6, prevede che la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non sia soggetta a limiti di età, “salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell’amministrazione” che nel caso in esame non sono previste.

Ma che fine hanno fatto i concorsi scuola? Mentre il concorso straordinario con le prove suppletive del 14 maggio va verso la conclusione, dei concorsi ordinari, rinviati sine die a causa della pandemia non è dato sapere nulla.

Concorsi pubblici

Sul fronte dei concorsi pubblici in generale, tra le ultime novità l’approvazione dell’emendamento alla norma Brunetta grazie al quale, pare, i titoli per l’accesso al concorso dovrebbero venire valutati solo per profili ad elevata specializzazione tecnica o amministrativa e sarebbero connessi alla natura e alle caratteristiche delle posizioni oggetto di concorso. Inoltre – prevede l’emendamento – i titoli e le esperienze professionali peseranno sul punteggio finale solo in misura non superiore a un terzo.

Resta da capire se le professioni legate al mondo della scuola, a partire dal personale Ata che opera nelle segreterie, ricadano tra i profili altamente specializzati sul fronte amministrativo.

