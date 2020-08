Concorso scuola secondaria. Dubbi, tempistiche, modalità di svolgimento delle prove

Il prolungamento dello stato di emergenza fino all’autunno, annunciato nei giorni scorsi dal Premier Conte, avrà inevitabilmente delle ricadute nel mondo della scuola. Uno dei dubbi principali, oltre al rientro in classe, è legato alle modalità di svolgimento del concorso a cattedra indetto in aprile dalla Ministra Azzolina e lungamente atteso.

Se fino al 31 luglio lo stato di emergenza prevedeva un blocco totale di tutte le procedure concorsuali, questa proroga non si traduce necessariamente in un ennesimo rinvio. Anche se è altrettanto vero che, al momento, restano vivi molti dubbi legati al concorso, in particolare per ciò che concerne le modalità di svolgimento delle prove.

Lo stato di emergenza, infatti, non prevede la possibilità di concorsi pubblici in presenza. Non è tuttavia chiaro se le nuove direttive comunicate dalla Ministra della PA Dadone per lo svolgimento delle procedure concorsuali – dislocazione delle prove sui territori e informatizzazione completa – verranno applicate anche alla scuola, e per tutte le prove previste.

I bandi di concorso prevedono che la sola eventuale prova preselettiva sarà totalmente digitalizzata, oltre a quella relativa al concorso straordinario. Tutte le altre prove, no. Compresa quella orale. Qualora si proceda nella medesima direzione, potrebbe essere necessario modificare anche per iscritto le modalità di svolgimento dei concorsi per i docenti.

