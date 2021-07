Concorso scuola. Stem, al via gli orali. Ma i bocciati potranno ripresentarsi?

Il concorso scuola di area Stem oggi chiude la sua parte relativa alle prove scritte computer based, con la classe A028, Matematica e Scienze per la scuola secondaria di primo grado, ultima a concludersi. Per questa classe di concorso, la più numerosa tra le classi Stem (3124 posti), sono state previste tre giornate d’esame, da martedì 6 a oggi 8 luglio. Quali somme tirare? Un concorso denso di polemiche per l’eccessiva difficoltà delle prove e per le disparità tra le varie sedi, tra scuola prive di aria condizionata e scuole che hanno anticipato l’orario di avvio rispetto a quanto comunicato ai candidati. Sull’argomento ha riferito anche il nostro vice direttore Reginaldo Palermo.

I candidati bocciati potranno ripresentarsi? Nel caso delle discipline Stem sì, potranno partecipare anche ai successivi concorsi ordinari per le stesse classi di concorso sulle quali sono stati bocciati.

Tra il mare di bocciati alla prova computer based sale a galla qualche promosso, che si accinge a prepararsi alla prova orale.

Come prepararsi all’esame orale?

Ne abbiamo discusso anche in occasione della diretta della Tecnica della Scuola Live. Quali consigli ai candidati?

Non sganciare la parte metodologico-disciplinare dal resto della preparazione al concorso. Insomma, il disciplinare lo si agganci comunque alla didattica: è il consiglio della Dirigente scolastica Eleonora Marchionni nel corso della diretta della Tecnica della Scuola Live.

Spiega infatti la Dirigente: “Bisogna prepararsi costruendo delle unità di apprendimento entro cornici didattico-pedagogiche dalle quali poi si possa entrare nella disciplina”. E continua: “Le metodologie non sono così complesse, specie per docenti che lavorano da anni, ma va fatta una precisa scelta metodologica, non una lista di metodologie. Spiegate le ragioni di quella scelta – suggerisce ai concorsisti – e precisate quale sia la corrente didattico-pedagogica di riferimento, perché questo dà il segnale che si ha contezza di quanto si sta trattando”.

Prova orale

I candidati che hanno superato la prova scritta, accederanno all’orale. Il programma d’esame fa riferimento all’Allegato A e valuta:

la padronanza delle discipline

la capacità di progettazione didattica efficace, sul fronte dei contenuti e delle metodologie

L’uso delle TIC nella progettazione didattica

In cosa consiste la prova orale?

La prova orale, della durata massima complessiva di 45 minuti, consiste nella progettazione di una attività didattica, comprensiva dell’illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute e di esempi di utilizzo pratico delle TIC.

La valutazione della prova

La prova orale è valutata al massimo 100 punti e superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti.

Prova pratica

Le classi di concorso A020, A027 e A028 implicano anche una prova pratica, come da ALLEGATO A.

Sia per la prova pratica che per il colloquio, si possono totalizzare al massimo 100 punti. Complessivamente la prova orale sarà il risultato della media aritmetica delle due valutazioni.

I programmi, come da Allegato A del Ministero dell’Istruzione

Ecco una sintesi dei principali nodi concettuali generali, validi per ogni classe di concorso:

dominio dei contenuti delle discipline di insegnamento e dei loro fondamenti epistemologici , al fine di realizzare un’efficace mediazione metodologico-didattica, una solida progettazione curricolare e interdisciplinare e l’opportuna adozione di strumenti di osservazione, verifica e valutazione degli alunni;

di insegnamento e dei loro , al fine di realizzare un’efficace mediazione metodologico-didattica, una solida progettazione curricolare e interdisciplinare e l’opportuna adozione di strumenti di osservazione, verifica e valutazione degli alunni; conoscenza dei fondamenti della psicologia dello sviluppo, della psicologia dell’apprendimento scolastico e della psicologia dell’educazione;

dello sviluppo, della psicologia dell’apprendimento scolastico e della psicologia dell’educazione; conoscenze pedagogico-didattiche e competenze sociali finalizzate all’attivazione di una positiva relazione educativa;

finalizzate all’attivazione di una positiva relazione educativa; conoscenza dei modi e degli strumenti idonei all’attuazione di una didattica individualizzata e personalizzata , coerente con i bisogni formativi dei singoli alunni, con particolare attenzione all’obiettivo dell’inclusione scolastica;

, coerente con i bisogni formativi dei singoli alunni, con particolare attenzione all’obiettivo dell’inclusione scolastica; competenze digitali inerenti l’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell’apprendimento;

inerenti l’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell’apprendimento; conoscenza dei principi dell’autovalutazione di istituto , con particolare riguardo all’area del miglioramento del sistema scolastico;

, con particolare riguardo all’area del miglioramento del sistema scolastico; conoscenza della legislazione e della normativa scolastica, con particolare riguardo: alla Costituzione; alla Legge 13 luglio 2015, n. 107; all’autonomia scolastica; agli ordinamenti didattici del primo e del secondo ciclo di istruzione; alle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione; alla valutazione degli alunni e alla certificazione delle competenze; alla governance delle istituzioni scolastiche; allo stato giuridico del docente (contratto di lavoro, disciplina del periodo di formazione e di prova); all’inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali (disabili, con disturbi specifici di apprendimento e con BES non certificati); ai disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico; alle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo.

