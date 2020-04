Concorso scuola straordinario, il programma da studiare

Come abbiamo riportato in precedenza, il 28 aprile è stato pubblicato il bando del concorso scuola straordinario secondaria per l’immissione in ruolo. Le domande per partecipare vanno dal 28 maggio al 3 luglio. Proviamo a capire le informazioni utili per il programma concorsuale.

Concorso straordinario 2020, il programma

Partiamo col dire che al concorso straordinario 2020, bisognerà prepararsi gli argomenti dell’allegato A al decreto del concorso scuola secondaria ordinario.

Il decreto milleproroghe prevede infatti, che”la prova scritta relativa al concorso straordinario della scuola secondaria e alla procedura finalizzata all’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria riguarderà il programma di esame previsto per il concorso ordinario per titoli ed esami e non quello del concorso per titoli ed esami del 2016″.

Per il concorso straordinario si tratta dell’allegato C, (l’allegato A del concorso ordinario) ed è costituito da una parte generale e una relativa ai posti di sostegno e ai posti comuni suddivisi per classi di concorso

Disciplina d’insegnamento, psicologia dello sviluppo, normativa scolastica sono alcuni degli aspetti presenti nella parte generale.



A questi bisogna aggiungere gli argomenti specifici della propria classe di concorso, per quanto riguarda i posti comuni.

Per i posti di sostegno, infine, bisogna prestare attenzione alle tematiche relative alla disabilità e all’inclusione scolastica.

I programmi concorsuali (CLICCA QUI)

Concorso scuola straordinario: chi partecipa

Il concorso straordinario secondaria, così come stabilisce il DL 126/2019, è aperto per i docenti in possesso dei seguenti requisiti:

almeno tre anni di servizio nella scuola secondaria statale (anche su sostegno) dal 2008/2009 al 2018/2019 . Chi conclude la terza annualità nel 2019/2020 partecipa con riserva

nella scuola secondaria statale (anche su sostegno) dal al . Chi conclude la terza annualità nel partecipa con riserva uno dei tre anni deve essere specifico, ossia svolto nella classe di concorso per cui si partecipa.

Potranno partecipare, anche se solo ai fini dell’abilitazione, i docenti che hanno maturato il servizio di tre anni nella scuola paritaria. Anche i docenti di ruolo che hanno tre anni comunque prestati, senza un anno specifico sulla classe di concorso, può partecipare ai soli fini abilitativi.

Programma da studiare allegato C concorso straordinario (Clicca qui)

TABELLA DEI POSTI DISPONIBILI (CLICCA QUI)

Titoli valutabili allegato D concorso straordinario (clicca qui)

Prospetto aggregazioni territoriali concorso straordinario (Clicca qui)

