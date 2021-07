Concorso Stem 2021: guida prove orali e immissioni in ruolo

Nelle giornate del 2, 5, 6, 7 e 8 luglio si sono svolte le prove scritte, in modalità, computer based del concorso docenti STEM, acronimo che sta per “Science, Technology, Engineering e Mathematics”.

Le classi di concorso interessate sono: A020 – Fisica, A026 – Matematica, A027 – Matematica e Fisica, A028 – Matematica e Scienze e A041 – Scienze e Tecnologie informatiche.

In totale sono 6.129 i posti messi a bando.

Dopo lo scritto, ci sarà una prova orale. In alcuni casi è prevista anche una prova pratica.

Gli USR, in proposito, stanno iniziando a pubblicare gli elenchi degli ammessi e i calendari di svolgimento delle prove successive.

Dopo la valutazione delle prove scritte e orale/pratica, la commissione compilerà le graduatorie di merito regionali distinte per classi di concorso, utilizzate per le immissioni in ruolo per l’a.s. 2021/2022, se approvate entro la data del 30 ottobre 2021, con conseguente risoluzione dei contratti a tempo determinato già stipulati. Se non approvate entro tale data, saranno usate per i successivi anni scolastici.

Nel video facciamo il punto sul concorso docenti STEM e su come sarà la prova orale.