Concorsi Stem, come si svolgeranno e cosa studiare [DIRETTA giovedì 3 giugno, ore 18:30]

Concorsi Stem, come si svolgeranno e cosa studiare

Il concorso Stem è alle porte. Gli Uffici scolastici regionali hanno iniziato a definire alcuni dettagli sui tempi del concorso. Così l’Usr del Lazio, ad esempio, con propria nota, precisa che lo svolgimento del concorso per docenti STEM è previsto entro il 31 luglio o, al più tardi, entro il 30 ottobre. Il concorso si svolgerà, dunque, nei mesi di giugno e luglio.

Ospiti gli esperti di normativa scolastica Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo

Quanto al programma d’esame, a disposizione dei lettori della Tecnica della Scuola avremo Francesca Lascialfàri, dirigente scolastica, e Luca Bonomi, docente di matematica e scienze, rispettivamente autrice e autore del manuale Concorso a cattedra 2020 – scuola secondaria – ambito scientifico e matematico.

Quali modalità per la prova?

Il Dl Sostegni bis stabilisce le modalità delle prove per le discipline Stem nell’articolo 59, comma 15. In sintesi, quanto si prevede per l’esame è una prova scritta (computer-based) con test a risposta multipla e una prova orale.

La prova scritta è volta all’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulle discipline della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché sull’informatica e sulla lingua inglese.

La prova orale è valutata al massimo 100 punti e superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti. Ancora non è dato sapere su cosa verterà questa prova e se riuscirà a fornire indicazioni circa le competenze dei candidati, le loro capacità didattiche e progettuali, il loro sapere essere buoni insegnanti oltre che conoscitori della disciplina.

