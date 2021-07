Concorso STEM, prove scritte presto visionabili su Istanze on-line

I candidati che hanno sostenuto, i primi di luglio, le prove scritte del concorso STEM si stanno rivolgendo agli Uffici scolastici regionali con richieste di accesso agli atti per poter visionare gli elaborati.

Come ricordato dall’USR per la Sardegna, gli Uffici scolastici non sono in possesso delle prove in questione, in quanto non ancora fornite dal consorzio CINECA, che ha gestito la procedura dal punto di vista informatico.

“Tuttavia, – scrive l’USR – si ha notizia che una volta definite le operazioni di propria competenza, il CINECA provvederà alla trasmissione degli elaborati al gestore dei servizi informativi ministeriali, che avrà cura di renderli direttamente accessibili ai candidati”.

Intanto gli Uffici regionali stanno procedendo alla pubblicazione degli elenchi degli ammessi alle prove orali e dei calendari dei colloqui.