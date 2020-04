Concorso straordinario a luglio, lo stupore della Gilda: “Fosse così sarebbe incredibile”

“L’ostinazione della ministra Lucia Azzolina nel voler indire il concorso straordinario per i docenti a luglio ha dell’incredibile. Arroccandosi su questa posizione, la responsabile dell’Istruzione dimostra ancora una volta la sua totale sordità rispetto alle nostre proposte di buon senso illustrate anche in audizione al Senato. Considerata l’emergenza in corso e l’impossibilità oggettiva di espletare le prove concorsuali a così stretto giro, dimostra anche uno scarso senso della realtà. Vogliamo augurarci che la ministra si convinca ad addivenire a più miti consigli, altrimenti a farne le spese sarà il buon funzionamento del sistema scolastico di cui lei stessa, invece, dovrebbe essere garante”.

Così Rino Di Meglio, segretario della Gilda degli Insegnanti

