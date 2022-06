Concorso straordinario bis 2022, i candidati chiedono l’estrazione della traccia il giorno prima

In redazione ci sono giunte numerose richieste, da parte dei candidati al nuovo concorso straordinario (di cui peraltro sono state pubblicate dal MI le aggregazioni tra regioni), relative alla necessità che la traccia della prova unica del concorso venga sorteggiata un giorno prima, per permettere agli aspiranti docenti di progettare con qualche ora di tempo un’Uda efficace. Così come avviene nell’ambito dei concorsi ordinari.

Ricordiamo che il concorso si articola in una prova disciplinare unica, che consiste in un esame orale della durata di 30 minuti, finalizzata all’accertamento della preparazione dei candidati sulla base dei programmi concorsuali specifici di ciascuna classe di concorso. Il colloquio si basa su una traccia estratta da ciascun candidato all’atto dell’effettuazione della prova. Ed è questa disposizione che i molti docenti precari contestano.

“Abbiamo preso atto del regolamento concorsuale – ci scrive il gruppo di coordinamento docenti concorso straordinario bis 2022 – partendo dalla tassa di segreteria di ben € 128 e dal fatto di dover acquisire i CFU mancanti ai fini di una completa formazione prima del ruolo o dell’abilitazione. Scriviamo per chiedere di sorteggiare la TRACCIA 24 ore prima della prova orale come è stato per tutti i precedenti concorsi in modo da poter elaborare un’UDA o una lezione simulata. Allo stato attuale non vi è certezza sulla tipologia di traccia prevista: il bando parla di prova disciplinare orale, ma i quadri di valutazione fanno riferimento alle griglie dell’ordinario che prevedono la realizzazione di una progettazione didattica. L’incertezza sulle modalità di espletamento della prova è un fattore che influenza negativamente lo studio che dovrà comunque essere concentrato su tempi molto brevi”.

Altre richieste dei candidati

“Come per i nostri colleghi del concorso ordinario, chiediamo:

l’istituzione di una graduatoria di merito da cui attingere negli anni futuri per le immissioni in ruolo e coprire cattedre vacanti, che già stiamo occupando come precari;

la possibilità per tutti gli iscritti al concorso di poter procedere all’iscrizione al corso di formazione e che questo sia abilitante;

la formazione di una graduatoria di merito in base alla quale far entrare in ruolo subito i primi 14 mila, mentre gli altri rimarranno nella graduatoria di merito, che dovrà essere, pertanto, a scorrimento”.

