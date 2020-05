Concorso straordinario, cosa cambia e cosa resta immutato

a) per i posti comuni, alla valutazione delle conoscenze e delle com- petenze disciplinari e didattico-metodologiche, nonché della capacità di com- prensione del testo in lingua inglese; b)per i posti di sostegno, alle metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di disabilità, nonché finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all’inclusione scolastica degli alunni con disabilità, oltre che la capacità di comprensione del testo in lingua inglese. Concorso scuola straordinario: niente domande dal 28 maggio Altra modifica arrivata nel pomeriggio del 27 maggio tramite una nota del MI è quella relativa alle data di presentazione delle domande: i termini che erano fissati ai sensi dell’art.3, comma 3, del DM 510 del 23 aprile 2020, sono stati sospesi. Quindi niente domande da oggi, 28 maggio. Sarà comunicata successivamente la nuova finestra temporale disponibile per inviare la domanda di partecipazione al concorso scuola.

Da evidenziare anche quello che riguarda le conseguenze delle modifiche al concorso straordinario sulla procedura abilitante e sul concorso ordinario secondaria. Anche in questo caso, per il momento, non cambia nulla: le domande del concorso straordinario abilitante partono regolarmente oggi, 28 maggio, e si chiuderanno il 3 luglio, come previsto dal bando del 28 aprile. Le due procedure infatti, restano distinte e le modifiche in Senato riguardano solo il concorso per l’immissione in ruolo.

Stesso discorso per il concorso ordinario scuola secondaria: resta tutto immutato, con le domande che potranno inoltrarsi dal 15 giugno al 30 luglio.