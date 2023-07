Concorso straordinario Dirigenti Scolastici. Bando in uscita

Come abbiamo annunciato in un nostro precedente articolo, riportando la risposta che il capo dipartimento per il sistema educativo d’istruzione e di formazione, dott.ssa Carmela Palumbo, ha dato al rappresentante del sindacato di categoria “Dirigentiscuola” il 20 giugno del 2023, sia il concorso ordinario sia il concorso straordinario dovrebbero essere banditi “prima della pausa estiva”, quindi con molta probabilità i due bandi saranno emanati tra la fine di luglio e la prima metà di agosto del 2023.

Posti a concorso

Considerato che i posti a concorso per dirigente scolastico saranno circa 1140 e che i suddetti posti saranno ripartiti per il 60% al concorso ordinario e per il 40% al concorso straordinario e facile calcolare che per il concorso straordinario saranno disponibili 456 posti

Requisiti

Al concorso straordinario possono partecipare i docenti che versino in una delle condizioni di seguito elencate:

• abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta;

• abbiano superato la prova scritta e la prova orale cui siano stati ammessi in forza di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se in seguito caducato;

• abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova orale.

Presentazione della domanda

I suddetti docenti avranno trenta giorni di tempo per presentare la domanda, esclusivamente attraverso la piattaforma dedicata, dal momento in cui sarà pubblicato da parte del Ministro dell’istruzione e del merito, l’avviso con il quale è indicato l’indirizzo esatto della piattaforma on line. Detto avviso sarà pubblicato sia sul portale INPA sia sul sito istituzionale del Ministero dell’istruzione e del merito.

Contributo di segreteria

Per partecipare alla procedura preselettiva al fine di accedere al corso intensivo di formazione è dovuto il pagamento di un contributo di € 350,00. chi supera la prova ed è ammesso al corso intensivo dovrà versare un secondo versamento pari a € 1.500,00. Le modalità e i termini di pagamento saranno comunicati con successivo avviso della Direzione generale del personale scolastico.

Prove previste

Considerato che i candidati ammessi al concorso straordinario versano in condizioni diverse sono previste le seguenti prove:

• i candidati che hanno posto ricorso per non aver superato la prova scritta e i candidati ammessi in forza di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se in seguito caducato dovranno affrontare una prova scritta basata su sistemi informatizzati, della durata di 120 minuti consistente in cento quesiti a risposta chiusa.

• I candidati che non hanno superato la prova orale, dovranno sostenere una prova orale della durata minima di 60 minuti consistente in un colloquio su quesiti predisposti dalla commissione prima dell’inizio della prova orale.

Corso intensivo

I docenti che superano le suddette prove saranno ammessi a frequentare un corso intensivo della durata di 120 ore, per la cui frequenza non è previsto alcun esonero dal servizio e nel caso in cui dovesse svolgersi a distanza, le spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti.

Prova finale

Al termine del corso intensivo i candidati dovranno esporre oralmente una relazione scritta sulle attività formative svolte durante il corso intensivo oltre a presentare un elaborato di carattere teorico-pratico sulle materie oggetto dei moduli formativi previsti.

Graduatoria di merito

I candidati che superano le prove suddette sono inseriti in un elenco graduato sulla base del punteggio ottenuto nella prova di accesso al corso intensivo di formazione e dei titoli valutabili ai sensi della Tabella A allegata al DM n. 138/2017 posseduti alla data del 29 dicembre 2017 e dei titoli di precedenza.