Concorso straordinario, ecco il calendario delle prove per classi di concorso

Come abbiamo riportato in precedenza è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’avviso relativo alle date delle prove del concorso scuola 2020 straordinario.

Uno degli aspetti maggiormente attesi dai candidati è il calendario delle prove divise per classi di concorso: sappiamo che la prova si svolgerà a partire dal 22 ottobre ma che si andrà avanti fino a metà novembre: inizieranno, ad esempio, le sessioni della prova del concorso scuola le classi A008, A016, A057 e B006 nella mattina del 22 ottobre. A chiudere saranno invece le classi di concorso AB56, AI56, AM56 e B028 previste per il pomeriggio del 16 novembre.

L’avviso in Gazzetta Ufficiale ricorda che “i candidati che abbiano presentato domanda per le regioni per le quali è disposta l’aggregazione territoriale delle prove, espleteranno le prove concorsuali nella regione individuata quale responsabile della procedura concorsuale“.

Dove svolgerò la prova?

Inoltre, è indispensabile sapere che “l’elenco delle sedi d’esame, con la loro esatta ubicazione, con l’indicazione della destinazione dei candidati, è comunicato dagli USR responsabili della procedura almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato nei rispettivi albi e siti internet. L’avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti“.

Ricordiamo infine che per quanto riguarda le prove sarà garantita la distribuzione dei candidati nelle aule per tutto il territorio nazionale, procedendo al reperimento di tutte le postazioni necessarie. Ciò eviterà qualsiasi forma di assembramento dei candidati.

Nei prossimi giorni sarà emanato un apposito Protocollo, finalizzato ad assicurare lo svolgimento in assoluta sicurezza delle prove.

Clicca qui per i programmi relativi alla prova scritta, come da ALLEGATO C del decreto 510 del 23 aprile 2020.

L’AVVISO IN GAZZETTA UFFICIALE

