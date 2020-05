Concorso straordinario secondaria, come partecipare per il sostegno

Come abbiamo riportato in precedenza, il 28 aprile è stato pubblicato il bando del concorso scuola straordinario secondaria per l’immissione in ruolo. Le domande per partecipare vanno dal 28 maggio al 3 luglio. In questo articolo spieghiamo con quali requisiti si può accedere per i posti di sostegno.

Concorso scuola straordinario: posti di sostegno

Per partecipare al concorso scuola straordinario è necessario aver maturato tre annualità di servizio nella scuola secondaria statale tra l’a.s. 2008/2009 e l’a.s. 2019/2020, su posto comune o di sostegno, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

Oltre ai titoli generali sopra elencati, per accedere ai posti di sostegno del concorso scuola straordinario, è richiesto il possesso della specializzazione sul sostegno per il grado di istruzione per cui si concorre.

Inoltre, bisogna specificare, sono ammessi con riserva i docenti che stanno frequentando i corsi di specializzazione avviati entro il 29 dicembre 2019, che conseguiranno il titolo entro il 15 luglio 2020.

Altro aspetto da evidenziare è quello relativo al servizio svolto esclusivamente sul sostegno: se si volesse partecipare al concorso suola straordinario per i posti comuni, bisogna avere almeno uno dei tre anni specifico per la classe di concorso per cui si concorre.

Programma da studiare allegato C concorso straordinario (Clicca qui)

TABELLA DEI POSTI DISPONIBILI (CLICCA QUI)

Titoli valutabili allegato D concorso straordinario (clicca qui)

Prospetto aggregazioni territoriali concorso straordinario (Clicca qui)

ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK DEDICATO AL CONCORSO STRAORDINARIO (CLICCA QUI)