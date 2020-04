Concorso straordinario secondaria, il bando sarà pubblicato nei prossimi giorni

Nei prossimi giorni è prevista la pubblicazione del bando di concorso scuola straordinario per 24 mila posti. Ecco le ultime informazioni alla luce dell’informativa MI e sindacati del 21 aprile.

Concorso scuola straordinario: chi partecipa

Il concorso straordinario secondaria, così come stabilisce il DL 126/2019, è aperto per i docenti in possesso dei seguenti requisiti:

almeno tre anni di servizio nella scuola secondaria statale (anche su sostegno) dal 2008/2009 al 2018/2019 . Chi conclude la terza annualità nel 2019/2020 partecipa con riserva

uno dei tre anni deve essere specifico, ossia svolto nella classe di concorso per cui si partecipa.

Potranno partecipare, anche se solo ai fini dell’abilitazione, i docenti che hanno maturato il servizio di tre anni nella scuola paritaria. Anche i docenti di ruolo che hanno tre anni comunque prestati, senza un anno specifico sulla classe di concorso, può partecipare ai soli fini abilitativi.

Per i posti di sostegno è necessario avere, oltre ai seguenti requisiti di servizio, la specializzazione sul sostegno.

Concorso scuola straordinario: la prova scritta

La prova scritta, computer based, sarà composta da 60 quesiti a risposta chiusa con quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta e si baseranno sul programma contenuto nell’allegato A del decreto. Che coincide con il programma dell’ultimo concorso ordinario.

40 quesiti saranno incentrati sulle competenze della disciplina di riferimento e 20 su didattica e metodologia. Ogni risposta corretta varrà 1 punto, ogni risposta non data o errata 0 punti. Supererà la prova chi totalizzerà almeno 42 punti su 60.

I candidati che supereranno la prova saranno inseriti in un elenco non graduato.

CLICCA QUI per l’ultima bozza del bando

Programma da studiare allegato C (Clicca qui)

Titoli valutabili allegato D (clicca qui)

Prospetto aggregazioni territoriali (Clicca qui)

TABELLA DEI POSTI DISPONIBILI (CLICCA QUI)

Il parere del CSPI (Clicca qui)

