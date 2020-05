Concorso straordinario, Vacca (M5S): “A giugno riaprono i cinema. Perchè non bisogna fare la prova?”

Alta tensione all’interno della maggioranza: ancora non si trova l’accordo fra Movimento Cinque Stelle e Pd-Leu sulla questione concorso straordinario.

Resta aperto infatti lo scontro fra chi vuole la prova concorsuale semplificata a luglio o agosto (Movimento Cinque Stelle) e chi invece propone un concorso per soli titoli e servizi (Pd e Leu).

Nel frattempo, a proposito della prima posizione, il capogruppo del MoVimento 5 Stelle in commissione Cultura alla Camera tramite un tweet ha ribadito la posizione del suo gruppo politico: “Il dialogo sul decreto scuola non ci farà arretrare sul rispetto della Costituzione. Fare i concorsi è l’unico modo per assumere i docenti già a settembre e garantire qualità. Se a giugno ripartono spettacoli e cinema, perché non fare una prova in tutta sicurezza?”.

Ricordiamo che la ministra Azzolina, in audizione in commissione alla Camera, ha parlato di misure straordinarie in caso di ritorno dell’epidemia a livelli preoccupanti. Si tratta dello stesso punto spiegato anche dalla senatrice Granato: “fermo restando il concorso straordinario in estate, come previsto dai bandi pubblicati, si preveda una clausola “di emergenza” legata all’eventualità di un ritorno della pandemia che renda impossibile lo svolgimento delle prove. In quel caso si procederebbe con l’assunzione a tempo determinato dei docenti e al differimento della prova scritta in fase successiva durante l’anno”.

Nel frattempo, i sindacati hanno annunciato uno sciopero.