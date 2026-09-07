Condizionatori nelle scuole, domande al via: c’è tempo dal 7 all’11 settembre 2026. Conta l’ordine cronologico della richiesta

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato l’avviso pubblico per l’assegnazione di risorse destinate al raffrescamento e al miglioramento del comfort microclimatico delle aule e degli ambienti didattici. L’iniziativa mette a disposizione delle scuole statali una dotazione finanziaria complessiva di 20.000.000,00 euro, stanziati ai sensi del decreto ministeriale n. 179 del 2 settembre 2026. L’obiettivo dell’intervento è finanziare l’acquisto, l’installazione e la messa in esercizio di apparecchi e dispositivi per la climatizzazione e il trattamento dell’aria all’interno degli spazi dedicati alla didattica.

Chi può partecipare e i requisiti degli edifici

La misura si rivolge a tutte le istituzioni scolastiche statali, che potranno presentare la propria richiesta di contributo in base alle effettive necessità e alle esigenze di raffrescamento dei propri ambienti. Ciascuna istituzione scolastica può presentare una sola richiesta di finanziamento.

I contributi sono riservati a interventi su aule e ambienti didattici situati in edifici scolastici pubblici che rispettino precise condizioni:

Non devono essere di nuova costruzione.

Non devono essere stati oggetto di interventi di efficientamento energetico nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione dell’avviso.

Non devono essere già dotati di impianti per il trattamento dell’aria o per il raffrescamento.

Domande dal 7 all’11 settembre

Le risorse saranno assegnate secondo la modalità “a sportello”, ovvero mediante riparto basato sull’ordine cronologico di ricezione delle candidature, fino all’esaurimento completo dei fondi stanziati. La graduatoria finale sarà definita proprio in base alla data e all’orario di acquisizione delle domande sul sistema informatico.

I Dirigenti Scolastici dovranno far pervenire le candidature esclusivamente online, all’interno di una finestra temporale molto stretta:

Apertura delle funzioni: ore 09.00 del 7 settembre 2026 .

ore 09.00 del . Termine ultimo: ore 14.00 dell’11 settembre 2026.

La candidatura deve essere presentata accedendo all’ambiente SIDI e utilizzando l’applicazione di Monitoraggio e Rendicontazione MONITOR/PIMER. All’interno della piattaforma, occorrerà selezionare il percorso Gestione Finanziario Contabile → Monitoraggio e Rendicontazione, accedere alla sezione “Rilevazioni” e selezionare la voce “Comfort microclimatico degli ambienti didattici – D.M. 2 settembre 2026, n. 179”.

Erogazione dei fondi e adempimenti amministrativi

Le graduatorie delle scuole beneficiarie saranno approvate con decreto ministeriale e pubblicate sul sito dell’edilizia scolastica del Ministero.

La gestione finanziaria e la rendicontazione avverranno in modalità semplificata e automatizzata sempre tramite la piattaforma MONITOR/PIMER, seguendo questi passaggi:

Accertamento delle somme: la Direzione generale per l’edilizia scolastica comunica l’impegno dell’intero importo assegnato per consentire l’iscrizione delle somme nel programma annuale della scuola. Erogazione dell’acconto: viene liquidata subito alle scuole beneficiarie una quota pari al 70% dell’importo assegnato. Rendicontazione: le scuole caricano sulla piattaforma i titoli di spesa pagati (per l’acconto) e quelli impegnati o liquidati (per la restante quota). Tale rendicontazione deve essere obbligatoriamente munita del visto di regolarità amministrativo-contabile del revisore dei conti. Saldo finale: previa verifica e convalida delle rendicontazioni, viene erogato il restante 30% a saldo.

L’AVVISO