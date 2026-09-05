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Attualità
05.09.2026

Caldo a scuola, dalla Regione Siciliana no al rinvio generalizzato dell’inizio delle lezioni. “Autonomia ai territori, monitorare disagio”

Redazione
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Sul rinvio dell’inizio delle lezioni a causa dell’emergenza caldo non ci sarà un provvedimento generale. A scriverlo in una nota è la Regione siciliana. “Palazzo d’Orléans segue con attenzione le richieste di rinvio dell’inizio delle lezioni che stanno arrivando in queste ore da diverse parti della Sicilia, sollecitazioni comprensibili anche alla luce delle temperature ancora elevate. Il governo regionale non ritiene, tuttavia, opportuno adottare un provvedimento generalizzato valido per tutte le scuole dell’Isola“.

“La normativa consente, infatti, nell’ambito dell’autonomia scolastica, ai Consigli di circolo e d’istituto di modulare l’avvio delle attività didattiche in base alle specifiche esigenze locali“, ricordano dalla Regione, “fermo restando il rispetto del numero minimo di giorni di lezione previsto dal calendario scolastico e dalle disposizioni vigenti, con il recupero delle giornate eventualmente differite“.

“La linea di Palazzo d’Orléans è, quindi, quella di lasciare alle comunità scolastiche la possibilità di valutare le diverse situazioni“, si legge ancora, “evitando una soluzione uniforme che rischierebbe di non tenere conto delle peculiarità dei territori. Il governo regionale continuerà, comunque, a monitorare con attenzione i casi di particolare disagio“, conclude la nota, “soprattutto laddove le condizioni locali non dovessero trovare un’adeguata risposta da parte delle istituzioni scolastiche competenti“.

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