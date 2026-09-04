Modifica calendario scolastico, Rusconi (Anp Roma): “Cancellare le vacanze avrebbe conseguenze anche sul settore turistico”

Con l’avvio dell’anno scolastico ormai imminente, oltre alla consueta corsa a libri e materiali torna d’attualità il tema del caldo nelle aule, spesso prive di ventilatori o impianti di climatizzazione. Ne ha parlato Mario Rusconi, presidente dell’ANP Roma, spiegando a Uno Mattina le dimensioni del problema e le priorità per la scuola italiana.

Rusconi: “Solo per un istituto ci vorrebbero 100.000 euro”

Secondo Rusconi, in Italia le istituzioni scolastiche sono circa 7.200-7.300, ma gli edifici scolastici veri e propri sarebbero circa 42.000, oltre la metà dei quali con più di 50-60 anni di vita: strutture costruite in un’epoca priva delle attuali norme igienico-sanitarie e di comfort, come doppi vetri e sistemi di ventilazione. Il presidente ha sottolineato che il problema non riguarda solo l’installazione di condizionatori, ma anche gli infissi: la sostituzione completa in un solo istituto superiore romano avrebbe richiesto, a suo dire, oltre 100.000 euro. A fronte di questa criticità, secondo Rusconi il Ministero dell’Istruzione avrebbe stanziato per ora 20 milioni di euro per le situazioni più urgenti, in particolare per i più piccoli, mentre servirebbe un investimento strutturale nella prossima legge di bilancio.

L’ipotesi di posticipare l’inizio delle lezioni

Alla domanda su un eventuale rinvio dell’avvio delle lezioni per il caldo, Rusconi si è detto scettico: un simile provvedimento richiederebbe una modifica legislativa, poiché la normativa impone un minimo di 200 giorni di scuola. Posticipare l’inizio di 10, 15 o 20 giorni comporterebbe, secondo il presidente, la cancellazione delle vacanze di Natale o di Pasqua, con conseguenze anche sul settore turistico: “Credo che, se facessimo una scelta del genere, gli operatori turistici e i genitori ci inseguirebbero con i forconi”! Per questo, ha ribadito, la soluzione dovrebbe passare dagli interventi sugli edifici, di proprietà non del Ministero ma degli enti locali: Comuni per le scuole dell’obbligo, Province e Città metropolitane per gli istituti superiori.

Rete degli studenti Medi: “Serve piano straordinario di messa in sicurezza”

Sulla questione è intervenuta anche la Rete degli Studenti Medi che in un comunicato sottolinea la propria posizione. “Valditara annuncia uno stanziamento di 20 milioni, un intervento insufficiente e tardivo” spiega Simone Montori, coordinatore regionale della Rete degli Studenti Medi del Lazio. “Pensare di affrontare il problema a pochi giorni dall’inizio delle lezioni è inaccettabile, a pagarne le conseguenze non possono essere studenti e docenti”.

Da anni il sindacato studentesco denuncia una situazione disastrosa delle strutture scolastiche nel Lazio. Ad oggi 9 scuole su 10 non sono a norma di sicurezza, una situazione che richiede un piano straordinario a partire dal Ministero.

“Il caldo da record a settembre metterà a rischio la salute di chi studia» conclude Montori. «Solleciteremo le provincie per dar vita ad un piano straordinario di messa in sicurezza delle scuole. La Regione Lazio deve contribuire a rendere gli edifici scolastici spazi sicuri con uno stanziamento straordinario di fondi, perché è anche da qui che passa il diritto allo studio”.