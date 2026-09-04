Registrati
Diretta video

Prima ora - Notizie del 4 settembre

Attualità
04.09.2026

Caldo estremo, l’allarme dei medici sulla scuola: “Aule roventi, a repentaglio il benessere di studenti e insegnanti”

Redazione
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google

Arriva la presa di posizione della Società italiana di medicina ambientale (Sima) sul tema del caldo nelle scuole e della necessità di spostare l’inizio delle lezioni. Come riporta Sky Tg24, per gli esperti l’Italia si trova nel bel mezzo della sesta ondata di calore, ma non sarebbe attrezzata per affrontarla, specialmente sul fronte dell’istruzione pubblica. “La scuola deve far fronte ai cambiamenti climatici e la grande maggioranza degli istituti non sono attrezzati per affrontare le temperature sempre più alte”.

Il ritorno in classe, si legge ancora, sarà caratterizzato da un’ondata di calo estremo “che renderà le aule roventi mettendo a repentaglio il benessere di studenti e insegnanti”. Per questo Sima sposa la posizione di quanti in queste ore stanno proponendo delle modifiche al calendario. “Ad oggi risulta che solo l’11% degli istituti sia dotato di sistemi di climatizzazione, riservati però agli uffici amministrativi, mentre le aule possono contare solo su ventilatori, del tutto inadatti a garantire una temperatura indoor adeguata”.

Per Alessandro Miani, presidente Sima, aule italiane sono “generalmente affollate, surriscaldate e scarsamente ventilate, con conseguenti possibili aumenti di anidride carbonica (CO2), causa di diversi problemi quando le sue concentrazioni superano il valore del valore di 1.500 parti per milione”. L’esperto ricorda l’esperienza dello scorso anno, quando “si sono registrati mancamenti e malori tra gli studenti specie del sud Italia in tutto il mese di settembre, dovuti al caldo eccessivo nelle classi”.

Qualche speranza che la situazione cambi di qui a breve? Pare di no. “Il fenomeno delle ondate di calore sempre più frequenti a causa dei cambiamenti climatici”, chiarisce Miani, “con possibilità del protrarsi di temperature fino a 36 gradi centigradi fino al mese di ottobre, non può essere trascurato o peggio ignorato”. Insomma occorre fare i conti con la realtà, “e ragionare sulla possibilità di lasciare chiuse le scuole al Sud-Italia fino all’equinozio di autunno, che cade tra il 21 e il 23 settembre”.

Ciò permetterebbe di tutelare il benessere psico-fisico degli alunni, aggiunge l’esperto, “spostando l’attenzione sul benessere in aula e in particolare sul microclima e sulla qualità dell’aria indoor”. Ma la decisione potrebbe avere anche delle ripercussioni economiche, su cui già nei mesi scorsi si era acceso un vivace dibattito. “Differenziare l’avvio dell’anno scolastico”, conclude infatti Miani, “consentirebbe di sostenere l’economia del turismo di fine stagione al Sud”.

allerta caldoSalute

Modifica calendario scolastico, Rusconi (Anp Roma): “Cancellare le vacanze avrebbe conseguenze anche sul settore turistico”

Allerta caldo a scuola, Giannelli (Anp): “Non può diventare ogni anno un’emergenza da gestire”

Allerta caldo e inizio scuola, la docente e scrittrice Maccani: “C’è chi si sente male in classe, l’apprendimento ne risente”

Allerta caldo, un sindaco della Puglia scrive al presidente De Caro per posticipare l’apertura delle scuole

Nuova ondata di calore nei giorni di rientro in classe, Serafini (Snals): il nodo non è la data d’avvio delle lezioni, ma le scuole con infissi vecchi e prive di raffrescamento

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Compensi accessori docenti e ATA, tempi e modi per avviare la contrattazione di Istituto all’interno di una scuola

Daniele Di Frangia

Caldo estremo, l’allarme dei medici sulla scuola: “Aule roventi, a repentaglio il benessere di studenti e insegnanti”

Redazione

Modifica calendario scolastico, Rusconi (Anp Roma): “Cancellare le vacanze avrebbe conseguenze anche sul settore turistico”

Redazione

Informativa sindacale, entro il 10 settembre l’informazione preventiva (con modello). Compensi MOF 2025/26 verso il pagamento

Ivana Serra
vai alla ricerca avanzata