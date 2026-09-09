Conferimento supplenze docenti da Graduatorie di Istituto, le scuole convocano inoccupati e parzialmente occupati

Una docente inserita nelle GPS di I fascia per la classe di concorso A019 (storia e filosofia) ci chiede come funzionano le convocazioni da Graduatoria di Istituto per le supplenze brevi e saltuarie o anche per incarichi annuali o fino al termine delle attività didattiche.

Procedura informatica

Ai sensi dell’art.14, comma 1 dell’OM 27 del 16 febbraio 2026, le istituzioni scolastiche utilizzano la procedura informatica di consultazione delle proprie graduatorie che rende verificabile la situazione di occupazione totale o parziale ovvero di inoccupazione degli aspiranti docenti e, conseguentemente, procedono alla convocazione dei soli aspiranti docenti che siano nella condizione di accettare la supplenza stessa e cioè:

a) parzialmente occupati, ai sensi delle disposizioni relative al completamento d’orario per i docenti che hanno ricevuto un incarico su spezzone e mantengono il diritto al completamento orario;

b) totalmente inoccupati.

Le istituzioni scolastiche interpellano gli aspiranti docenti e ne riscontrano la disponibilità o meno ad accettare la proposta di assunzione mediante la procedura informatica di convocazione presente nel sistema gestionale.

Supplenze inferiori e superiori ai 30 giorni

L’utilizzo della procedura informatica è previsto per la convocazione di ogni tipologia di supplenza, tenendo comunque conto che, per le supplenze pari o superiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine utile per la risposta di disponibilità da parte dell’aspirante. Per le supplenze inferiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 12 ore. Il dirigente scolastico, acquisite le disponibilità da parte degli aspiranti docenti, individua il destinatario della supplenza con riferimento all’ordine di graduatoria, e, acquisita anche telematicamente la formale accettazione da parte del destinatario della supplenza medesima, assegna il termine massimo di 24 ore per la presa di servizio effettiva, salvo i casi previsti dalla normativa vigente. Per le supplenze brevi fino a 10 giorni nelle scuole dell’infanzia e primaria possono essere previste particolari e celeri modalità di interpello con immediata presa di servizio.

Esaurimento delle GI

Nel caso di esaurimento della graduatoria di istituto il dirigente scolastico provvede al conferimento della supplenza utilizzando le graduatorie di altri istituti della provincia secondo il criterio di viciniorità, sino all’intera provincia, reso a tale fine disponibile dal sistema informativo. In caso di esaurimento delle graduatorie di istituto anche delle scuole vicine, il dirigente scolastico pubblica sul proprio sito istituzionale specifici avvisi finalizzati al reclutamento di docenti forniti dell’abilitazione – per i posti di sostegno,

della relativa specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili – o, in subordine, del titolo di studio; copia degli avvisi viene altresì inviata all’Ufficio scolastico territorialmente competente, che provvede alla pubblicazione sul proprio sito in un’apposita sezione. Non è consentito partecipare alla procedura a coloro che sono già stati individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato.