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15.04.2026

Graduatorie d’istituto prima fascia, pubblicata nota: domande dal 27 aprile all’11 maggio – PDF

Redazione
Indice
Come fare domanda
Scelta delle scuole
I vincoli

Graduatorie di Istituto di prima fascia, pubblicata la nota relativa all’apertura delle funzioni telematiche per la scelta delle istituzioni scolastiche per gli anni scolastici 2026/27 e 2027/28.

Le funzioni telematiche saranno aperte nel periodo compreso tra il 27 aprile 2026 (h. 9,00) e l’11 maggio 2026 (h. 23,59).

Come fare domanda

La domanda deve essere inviata esclusivamente in via telematica attraverso il Portale Unico del reclutamento (inPA) o tramite il servizio “Istanze on line” sul sito del Ministero dell’istruzione e del merito. È necessario il possesso delle credenziali SPID o CIE.

Scelta delle scuole

  • Si possono indicare fino a venti istituzioni scolastiche della provincia prescelta.
  • Per la scuola dell’infanzia e primaria, il limite è di 10 istituzioni (con un massimo di 2 circoli didattici).

I vincoli

  • Gli aspiranti possono scegliere la stessa provincia delle GaE o una diversa.
  • Per chi è incluso in GaE in due province, la provincia della prima fascia d’istituto deve coincidere con quella scelta per il conferimento delle supplenze.
  • Se l’aspirante presenta domanda anche per le GPS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze), la provincia della prima fascia d’istituto deve necessariamente coincidere con quella scelta per le GPS.

Il documento ricorda che “per i soggetti inseriti a pieno titolo nelle GAE che presentino domanda di inclusione nelle GPS, la provincia di inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto deve coincidere con quella scelta per le GPS e per le correlate graduatorie di istituto di seconda e terza fascia”.

LEGGI LA NOTA
m_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0009931.15-04-2026Download
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