Graduatorie d’istituto prima fascia, pubblicata nota: domande dal 27 aprile all’11 maggio – PDF

Graduatorie di Istituto di prima fascia, pubblicata la nota relativa all’apertura delle funzioni telematiche per la scelta delle istituzioni scolastiche per gli anni scolastici 2026/27 e 2027/28.
Le funzioni telematiche saranno aperte nel periodo compreso tra il 27 aprile 2026 (h. 9,00) e l’11 maggio 2026 (h. 23,59).
La domanda deve essere inviata esclusivamente in via telematica attraverso il Portale Unico del reclutamento (inPA) o tramite il servizio “Istanze on line” sul sito del Ministero dell’istruzione e del merito. È necessario il possesso delle credenziali SPID o CIE.
Il documento ricorda che “per i soggetti inseriti a pieno titolo nelle GAE che presentino domanda di inclusione nelle GPS, la provincia di inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto deve coincidere con quella scelta per le GPS e per le correlate graduatorie di istituto di seconda e terza fascia”.