Supplenze brevi e saltuarie da Graduatorie d’Istituto e Interpelli, si parte già in questi giorni – DIRETTA ore 16:00

L’anno scolastico ha preso il via e i docenti precari sono alle prese con le supplenze. Ma come funzionano le supplenze da Graduatorie di Istituto per i docenti? Come si viene convocati e quali sono le regole per l’accettazione? Le cattedre intere possono essere spezzate per soddisfare più aspiranti? Cosa sono gli Interpelli e come funzionano?

La diretta della Tecnica risponde live

Parleremo di tutto questo nel corso della diretta della Tecnica risponde live di oggi, mercoledì 9 settembre alle ore 16:00. Ospite l’esperto di normativa scolastica, prof. Lucio Ficara. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.