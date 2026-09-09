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Prima ora - le notizie del 9 settembre

Docenti
09.09.2026

Supplenze brevi e saltuarie da Graduatorie d’Istituto e Interpelli, si parte già in questi giorni – DIRETTA ore 16:00

Redazione
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Indice
La diretta della Tecnica risponde live
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L’anno scolastico ha preso il via e i docenti precari sono alle prese con le supplenze. Ma come funzionano le supplenze da Graduatorie di Istituto per i docenti? Come si viene convocati e quali sono le regole per l’accettazione? Le cattedre intere possono essere spezzate per soddisfare più aspiranti? Cosa sono gli Interpelli e come funzionano?

La diretta della Tecnica risponde live

Parleremo di tutto questo nel corso della diretta della Tecnica risponde live di oggi, mercoledì 9 settembre alle ore 16:00. Ospite l’esperto di normativa scolastica, prof. Lucio Ficara. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

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Graduatorie di istitutoInterpellosupplenzeSupplenze brevi

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