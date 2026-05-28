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Docenti
28.05.2026

Conferma docenti di sostegno 2026/27, dal 28 maggio aperte le funzioni SIDI per caricare la richiesta delle famiglie: tutte le scadenze

Lara La Gatta
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Indice
Inquadramento normativo e tempistiche
Requisiti e ruolo del Dirigente Scolastico
Modalità di presentazione della domanda
Assegnazione finalizzata al ruolo e interpelli

Tra le istruzioni operative per il conferimento delle supplenze per l’anno scolastico 2026/2027, un rilievo particolare è dato alla continuità didattica sui posti di sostegno. Questa procedura permette, a determinate condizioni, la conferma del docente a tempo determinato sullo stesso posto di sostegno occupato nell’anno precedente.

Inquadramento normativo e tempistiche

La procedura è disciplinata dall’articolo 13 dell’Ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026. Le operazioni relative alla continuità didattica non sono immediate: gli uffici scolastici vi procedono solo dopo aver completato:

  • le immissioni in ruolo ordinarie
  • la procedura straordinaria di reclutamento da prima fascia GPS sostegno (finalizzata al ruolo)
  • le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria.

Requisiti e ruolo del Dirigente Scolastico

L’attivazione della conferma non è automatica. La condizione essenziale è che sia stata positivamente conclusa l’istruttoria di competenza del dirigente scolastico.

I dettagli specifici sulle fasi di questa istruttoria sono contenuti nella nota ministeriale n. 7766 del 26 marzo 2026. Li sintetizziamo di seguito:

  • Entro il 31 maggio il dirigente scolastico deve acquisire agli atti l’espressa richiesta da parte delle famiglie degli alunni con disabilità certificata (la funzione SIDI sarà disponibile dalle ore 14 del 28 maggio).
  • Entro il 15 giugno il dirigente scolastico deve comunicare alla famiglia e al docente la valutazione positiva sulla conferma, dopo aver sentito il Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) e il docente interessato deve manifestare il proprio consenso (non vincolante) alla conferma.
  • Entro il 26 giugno il dirigente scolastico deve comunicare l’esito positivo dell’istruttoria all’Ufficio scolastico territoriale esclusivamente tramite SIDI.
  • Dal 16 al 29 luglio il docente deve confermare la propria scelta in modo vincolante e irrevocabile tramite l’istanza POLIS “Informatizzazione nomine supplenze”.
  • Entro il 31 agosto 2026 l’Ufficio territoriale procede alla conferma formale del docente e alla pubblicazione dell’esito all’albo on line.

Modalità di presentazione della domanda

Gli aspiranti che desiderano la conferma devono manifestare la propria volontà esclusivamente in modalità telematica. La scelta va espressa all’interno dell’istanza POLIS “Informatizzazione nomine supplenze”, la medesima piattaforma utilizzata per le altre tipologie di supplenza.

È fondamentale sottolineare che la volontà di partecipare alla procedura espressa nell’istanza è considerata definitiva, irrevocabile e vincolante.

Le funzioni per l’inserimento delle istanze saranno disponibili tra il 16 luglio (ore 14.00) e il 29 luglio 2026 (ore 14.00).

Assegnazione finalizzata al ruolo e interpelli

Il sistema prevede rigide regole di esclusione per garantire il corretto scorrimento delle diverse procedure di reclutamento:

  • Assegnazione finalizzata al ruolo: i docenti a cui viene assegnata una sede nell’ambito della procedura straordinaria di reclutamento da prima fascia GPS (sia nella fase provinciale che in quella interprovinciale) non possono essere destinatari delle conferme su posto di sostegno.
  • Procedura di interpello: i docenti che risultano destinatari delle conferme su posto di sostegno ai sensi dell’Art. 13 dell’Ordinanza ministeriale non possono partecipare alle procedure di “interpello” per la copertura di altri posti vacanti.
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