BreakingNews.
Ascolta le ultime notizie
00:00
00:00
Docenti
23.05.2026

Disabilità, nel Terzo Piano di Azione prevista l’istituzione di Scuole di specializzazione per il sostegno didattico e per l’inclusione scolastica

Lara La Gatta
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google
Indice
Formazione a ciclo continuo e procedure snelle
Snodi strategici per docenti, dirigenti e personale ATA
Alta formazione e parametri di qualità

Il Terzo Piano di Azione Nazionale per la disabilità introduce un cambiamento di passo fondamentale nella gestione del supporto educativo con la 11ª Linea di Azione, interamente dedicata all’istituzione delle Scuole di specializzazione per il sostegno didattico e per l’inclusione scolastica (SSSDIS).

L’obiettivo dichiarato è quello di superare l’attuale logica dei corsi attivati in modo frammentario per approdare a un sistema strutturale e permanente, capace di elevare la qualità dell’inclusione scolastica attraverso professionalità solide e costantemente aggiornate.

Formazione a ciclo continuo e procedure snelle

Uno degli elementi critici individuati dal Piano è l’attuale sistema autorizzativo per l’avvio dei corsi di specializzazione, giudicato troppo rigido. La nuova strategia punta a procedure più snelle che permettano di formare docenti specializzati a ciclo continuo. Questo nuovo modello consentirà di immettere in ruolo professionisti sulla base delle effettive facoltà assunzionali programmate dai Ministeri competenti (MIM e MEF), assicurando alle scuole una disponibilità costante di personale qualificato e riducendo le carenze croniche che spesso affliggono l’inizio dell’anno scolastico.

Snodi strategici per docenti, dirigenti e personale ATA

Le SSSDIS non sono pensate come semplici centri di abilitazione, ma come snodi strutturali per la formazione iniziale e in servizio. La visione del Piano è inclusiva nel senso più ampio del termine: la formazione non deve riguardare solo l’insegnante di sostegno, ma deve coinvolgere l’intera comunità educante, inclusi i dirigenti scolastici e il personale ATA. Si mira così a creare una cultura dell’inclusione diffusa, dove ogni figura professionale all’interno della scuola possieda gli strumenti per accogliere e valorizzare ogni studente.

Alta formazione e parametri di qualità

Per innalzare gli standard dell’istruzione, il Piano prevede interventi di sistema che vanno oltre la specializzazione di base, includendo corsi di alta formazione come Master di I e II livello. Un punto cardine della riforma riguarda la garanzia della qualità dell’apprendimento: le Scuole di Specializzazione, che saranno attivate presso le Università già autorizzate, dovranno seguire regolamenti rigorosi. Questi definiranno parametri precisi, come il numero massimo di partecipanti ai laboratori e un rapporto equilibrato tra docenti e corsisti, per assicurare che la formazione teorica si traduca in competenze pratiche efficaci.

disabilitàDocenti di sostegnoSostegno

Disabilità a scuola: questionari per le famiglie, Piano per l’inclusione triennale e tentativo di conciliazione contro il contenzioso. Le nuove strategie del Terzo Piano di Azione

Maestre segnalano certificati medici per 7 bambini su 10: arrivano gli ispettori. I genitori: “Siamo preoccupati”

Inclusione scolastica, verso il Portfolio del Docente: lo prevede il Piano di Azione per i diritti e l’inclusione delle persone con disabilità

Scuola e disabilità, limiti al passaggio da sostegno a materia e incentivi ai docenti che decidono di dedicarsi solo al sostegno: ecco cosa prevede il Terzo Piano di Azione

Diritti e inclusione delle persone con disabilità, in Gazzetta Ufficiale il terzo Piano di Azione: cosa prevede per la scuola

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Erasmus+, cosa cambia da quest’anno per gli Uffici Scolastici Regionali e i Rettorati. La guida della formatrice Indire

Valerio Musumeci

Piano Estate, Anp: “La scuola deve diventare un vero civic center, non è solo un luogo d’istruzione” – SONDAGGIO

Redazione

Disabilità, nel Terzo Piano di Azione prevista l’istituzione di Scuole di specializzazione per il sostegno didattico e per l’inclusione scolastica

Lara La Gatta

Rusconi (Anp Roma) sulle attività a scuola: “Non è accettabile che l’impegno dei docenti venga riconosciuto con cifre irrisorie. Serve il management scolastico”

Sara Adorno
vai alla ricerca avanzata