Conflitto Israele Palestina, Valditara: “La discussione di temi di attualità a scuola deve svolgersi garantendo il pluralismo”

“La discussione di temi di attualità a scuola deve svolgersi garantendo il pluralismo. È fondamentale che gli studenti abbiano accesso a una pluralità di informazioni per sviluppare un proprio pensiero critico. La scuola deve essere un luogo di formazione e crescita, dove ogni tema va trattato in maniera equilibrata e obiettiva”, queste le parole del Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara in merito alle diverse iniziative promosse dalle scuole sul conflitto israelo-palestinese.

Il Ministro, riporta un comunicato, ha sottolineato l’importanza di eventi informativi, ribadendo però la necessità di garantire una rappresentazione bilanciata delle varie posizioni: “La scuola deve fornire agli studenti gli strumenti per analizzare criticamente le informazioni e favorire una rappresentazione il più possibile completa e imparziale dei fatti”, ha concluso.

