Registrati
Diretta video

La notizia del giorno | Stipendi docenti, Valditara: nessuno ha fatto quanto noi

guarda
Attualità
02.10.2026

Educazione sessuo-affettiva, Piccolotti (Avs): “Il 90% dei giovani la chiede. Quando saremo al governo cancelleremo il cosenso informato”

Redazione
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google

“I dati che emergono dallo studio dall’Osservatorio ‘Giovani e Sessualità’ di Durex insieme a Skuola.net, sono impressionanti. Su oltre 15mila ragazzi tra gli 11 e i 24 anni, il 90,3% dei giovani chiede educazione sessuo-affettiva a scuola, e il 64,6% la vorrebbe obbligatoria“. Sono le parole di Elisabetta Piccolotti, deputata di Alleanza Verdi e Sinistra, componente della Commissione Cultura a Montecitorio.

“La realtà ci dice chiaramente che il tema è sempre più urgente“, prosegue la deputata di Avs. “I giovani chiedono a gran voce strumenti, è davvero assurdo che gli adulti pongano ostacoli. Valditara ci ripensi, non può permettersi di ignorare questi numeri eclatanti. E in ogni caso, quando andremo al Governo non solo cancelleremo il consenso informato ma creeremo un’ora curricolare aggiuntiva di educazione sessuo-affettiva in tutti i cicli. Questo esecutivo e i suoi disastri hanno le ore contate”.

consenso informatoeducazione sessuo-affettivaGiuseppe Valditara

Consenso informato, FLC CGIL contro la lettera di Valditara alle famiglie: “Ritirare la comunicazione inviata tramite registro elettronico”

Consenso informato, va richiesto sette giorni prima e i docenti devono distinguere le attività per cui è richiesto – NOTA PDF

Consenso informato: cosa prevede la legge e implicazioni operative a seguito del referendum abrogativo

Femminicidio Lorena Isceri, Maggi: “Insegnerò il rispetto senza aspettare il consenso dei genitori”, Valditara lo bacchetta

Nel referendum vi è del fraintendimento dell’”educazione affettiva sessuale”

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Elezioni degli organi collegiali 2026/2027: pubblicata la circolare con regole e scadenze

Lara La Gatta

Posizioni economiche ATA, aumenti da 700 a 2.000 euro annui e arretrati fino a 4.150 euro in arrivo nel cedolino di ottobre

Lara La Gatta

Bagni gender fluid in una scuola, Sasso (FnV): “Chi educa non deve assecondare momenti di confusione sessuale”

Redazione

Educazione sessuo-affettiva, Piccolotti (Avs): “Il 90% dei giovani la chiede. Quando saremo al governo cancelleremo il cosenso informato”

Redazione
vai alla ricerca avanzata