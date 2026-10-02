Educazione sessuo-affettiva, Piccolotti (Avs): “Il 90% dei giovani la chiede. Quando saremo al governo cancelleremo il cosenso informato”

“I dati che emergono dallo studio dall’Osservatorio ‘Giovani e Sessualità’ di Durex insieme a Skuola.net, sono impressionanti. Su oltre 15mila ragazzi tra gli 11 e i 24 anni, il 90,3% dei giovani chiede educazione sessuo-affettiva a scuola, e il 64,6% la vorrebbe obbligatoria“. Sono le parole di Elisabetta Piccolotti, deputata di Alleanza Verdi e Sinistra, componente della Commissione Cultura a Montecitorio.

“La realtà ci dice chiaramente che il tema è sempre più urgente“, prosegue la deputata di Avs. “I giovani chiedono a gran voce strumenti, è davvero assurdo che gli adulti pongano ostacoli. Valditara ci ripensi, non può permettersi di ignorare questi numeri eclatanti. E in ogni caso, quando andremo al Governo non solo cancelleremo il consenso informato ma creeremo un’ora curricolare aggiuntiva di educazione sessuo-affettiva in tutti i cicli. Questo esecutivo e i suoi disastri hanno le ore contate”.