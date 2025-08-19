Consiglio di Stato sentenzia che i titoli CLIL possono essere rilasciati solo dalle Università e non dalle SSML

La notizia è di quelle molto importanti in vista delle immissioni in ruolo da GPS I fasica, Mini call veloce e in vista anche degli incarichi di supplenza dalle GaE e GPS. Si tratta di una recentissima sentenza del Consiglio di Stato del 18 agosto 2025 che non mancherà di apportare modifiche di punteggio nelle varie GPS di tutta Italia, compresi i punteggi delle GPS I fascia sostegno che in questi giorni stanno partecipando alla Mini call veloce. In tale sentenza è specificato che i titoli CLIL, già dichiarati e valutati nelle gradutorie provinciali per le supplenze, se rilasciati dalle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici , non sono validi. I titoli CLIL possono essere rilasciati solo dalle Università.

Titoli CLIL valutati in GPS 2024/2026

È utile ricordare che nell’OM 88 del 16 maggio 2024 vengono definite due tipologie di titoli CLIL:

Titoli di perfezionamento all’insegnamento CLIL ai sensi dell’art. 14 del D.M. 249/2010, rilasciati dalle università, con almeno 60 CFU e un tirocinio di almeno 300 ore, a cui vengono attribuiti 6 punti;

Certificazioni CeCLIL o corsi di perfezionamento da 60 CFU, congiunti a certificazioni linguistiche (livelli B2/C1/C2), a cui vengono attribuiti 3 punti.

Titoli rilasciati dalle Università

Come avevamo già scritto in articoli precedenti, il Ministero dell’Istruzione con una specifica nota dell’11 giugno 2024, aveva già specificato che i titoli CLIL non possono essere rilasciati dalle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici e che tali titoli comunque non sono riconosciuti validi ai fini del punteggio per le graduatorie GPS e per i concorsi a cattedra.

Ad entrare nel merito della validità dei titoli CLIL rilasciati dalle Scuole superiori di mediazione linguistica è direttamente il Ministero dell’Istruzione e del Merito con una specifica nota n.11276 dell’11 giugno 2024.

Nella nota è scritto che “Alla luce del richiamato dettato normativo, non è attualmente prevista da alcuna disposizione legislativa e/o regolamentare la possibilità, per le SSML accreditate presso lo scrivente Ministero, di rilasciare certificazioni CLIL (stesso discorso valga anche per i Master di I e/o II livello o altri corsi analoghi, non autorizzati dalla normativa citata).

Sentenza Consiglio di Stato su titoli CLIL

In una recentissima sentenza del Consiglio di Stato, pubblicata in data 18 agosto 2025, si specifica che i titoli CLIL rilasciati da SSML non possono essere considerati validi ai fini delle graduatorie e delle nomine a tempo determinato o indeterminato.

A tal propostio il Ministero dell’Istruzione e del Merito, come conseguenza di tale definitiva Sentenza, dovrà procedere a una revisione delle nomine eventualmente effettuate sulla base di questi titoli non riconosciuti.

C’è da immaginare che anche le attuali nomine in ruolo da GPS I fascia sostegno, quelle che si stanno facendo con la Mini Call veloce e le supplennze che si faranno da GaE e GPS, potranno vedere le rettifiche del caso.