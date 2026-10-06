Consulte provinciali degli studenti: scadenze e regole per le elezioni suppletive e le surroghe 2026/2027

Con l’inizio del nuovo anno scolastico, entra nel vivo la macchina organizzativa per il rinnovo e l’integrazione degli organi di rappresentanza studentesca nelle scuole secondarie di secondo grado. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha emanato la nota 4367 del 29 settembre 2026, recante le indicazioni per le elezioni suppletive e le surroghe dei rappresentanti delle Consulte provinciali degli Studenti (CPS) per l’anno scolastico 2026/2027, secondo anno del biennio 2025-2027.

L’atto fa riferimento alla cornice normativa delineata dal D.P.R. 29 novembre 2007, n. 268 (recante modifiche al D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567 sulle attività complementari e integrative) e stabilisce le indicazioni operative che le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, statali e paritarie, devono seguire per la sostituzione dei rappresentanti uscenti.

La procedura da seguire

La cessazione dall’incarico o la perdita dei requisiti di eleggibilità da parte dei rappresentanti eletti per il biennio 2025-2027 impone l’attivazione di procedure di reintegro dei seggi vacanti. Come illustrato nella circolare ministeriale, le fasi operative prevedono due distinte modalità:

La nomina per surroga: in prima battuta, si procede alla nomina per surroga dei candidati che, in possesso dei requisiti di eleggibilità, risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste. Le elezioni suppletive: in caso di completo esaurimento delle liste, le istituzioni scolastiche sono tenute a indire elezioni suppletive.

Per garantire la tempestiva operatività degli organismi di rappresentanza, il Ministero ha fissato come termine perentorio per lo svolgimento delle elezioni suppletive la data del 31 ottobre 2026.

Le operazioni elettorali dovranno svolgersi attraverso la procedura semplificata prevista dagli articoli 21 e 22 dell’Ordinanza ministeriale 15 luglio 1991, n. 215, richiamando l’attenzione dei dirigenti scolastici affinché garantiscano il regolare svolgimento delle attività.

Avvicendamento nella presidenza della Consulta

La direttiva ministeriale riserva un’attenzione specifica all’eventuale decadenza o cessazione dalla carica del Presidente della Consulta provinciale. Al fine di consentire una piena e ininterrotta partecipazione delle rappresentanze studentesche alla vita della comunità scolastica, la circolare raccomanda l’urgenza di avviare tutte le procedure necessarie per l’elezione del nuovo Presidente già nel corso della prima riunione plenaria utile della CPS.

Tempistiche e comunicazione dei dati al Ministero

L’adempimento finale riguarda la raccolta e l’invio dei dati dei rappresentanti. Gli Uffici Scolastici territoriali, a cura del docente referente regionale per le consulte studentesche, dovranno comunicare al Ministero:

i nominativi, i dati anagrafici e l’indirizzo e-mail del Presidente eletto di ciascuna Consulta provinciale;

i riferimenti del docente referente di supporto alla Consulta;

l’eventuale nominativo dello studente coordinatore regionale dei Presidenti delle CCPPSSS, in caso di avvicendamento nel ruolo.

Tutti i dati dovranno essere trasmessi entro e non oltre il 15 novembre 2026 all’indirizzo di posta elettronica dgsip.ufficio2@istruzione.it.