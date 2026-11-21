Il 20 novembre la scuola ha vissuto un’altra giornata di sciopero generale: in piazza c’era anche la Cgil. ‘La Tecnica della Scuola’ ha seguito la manifestazione di Roma, incontrando Gianna Fracassi, leader della Flc-Cgil, e ripreso l’intervento di Luigi Sofia, insegnante precario di lettere e consigliere comunale a Pisa, e il comizio finale di Maurizio Landini, leader della Cgil.

“Non hanno messo niente per il settore, anzi – ha detto Fracassi – hanno prospettato 7mila tagli tra docenti e Ata, poi ritirati, verificheremo se verranno meno nel percorso parlamentare. Il punto però è quello che non c’è: non ci sono risorse per stabilizzare i 300mila precari nella scuola, non ci sono risposte aggiuntive per dare una risposta agli stipendi del personale. E oltretutto non ci sono investimenti sul sistema di istruzione, anzi è il contrario: si rafforza il bonus paritario, l’operazione è quella di togliere alla scuola pubblica e si tenta la strada della privatizzazione”.

Luigi Sofia ha detto: “Ci prendono in giro da 20 anni: donne e uomini che hanno studiato, si sono laureati, hanno investito nella formazione, hanno pagato migliaia di euro per abilitarsi e si trovano senza lavoro. È una vergogna tutta italiane: persone non assunte, rese schiave della precarietà e della ricattabilità. Il messaggio a questo Paese è che noi siamo la maggioranza sociale e da qui non arretriamo di un centimetro”.

Maurizio Landini ha concluso sostenendo che “i giovani chiedono scuole che non hanno: dove ci siano laboratori, palestre, tecnologie, insegnanti pagati meglio e che non siano precari, di potere avere la possibilità di realizzarsi nel lavoro che fanno, di dire basta agli stage gratuiti che fanno morire le persone. Chiedono di avere cose concrete e criticano il diritto allo studio negato, perché con quello che costano i libri, gli affitti e i trasporti i figli degli operai non ce la fanno. C’è poi la Legge di bilancio che tagli la Sanità e le pensioni: dobbiamo superare Salvini, altro che la Fornero, basta con le balle. E anche la scuola: hanno tagliato la pubblica e danno i soldi alla privata”.

Le testimonianze: Gianna Fracassi

Fracassi, cosa c’è che non va nella scuola?

No, cosa è che non va nel Governo! Non hanno messo niente per il settore, anzi hanno prospettato 7mila tagli tra docenti e Ata, poi ritirati, verificheremo se verranno meno nel percorso parlamentare. Il punto però è quello che non c’è: non ci sono risorse per stabilizzare i 300mila precari nella scuola, non ci sono risposte aggiuntive per dare una risposta agli stipendi del personale. Questo è il problema. E oltretutto non ci sono investimenti sul sistema di istruzione, anzi è il contrario: si rafforza il bonus paritario, l’operazione è quella di togliere alla scuola pubblica e si tenta la strada della privatizzazione.

Si poteva scendere in piazza con tutti i sindacati?

Io sono disponibile a fare un’iniziativa comune con gli altri sindacati: se decidiamo di farla nelle prossime settimane, siamo disponibili a farla. Noi abbiamo proclamato lo sciopero in questa data, tra l’altro è quella della manifestazione studentesca europea, perché avevamo capito che non c’era bisogno di attendere il dettaglio della legge di Bilancio: dai documenti preparatori era evidente che stavano preparando di nuovo austerità sul nostro settore. In assenza di risposte e dialogo, perché siamo stati chiamati dopo che la legge di bilancio era stata già presentata in Parlamento, per delle riunioni perfettamente inutili. In assenza di tutto questo, un sindacato che vuole lottare per i diritti delle persone va in piazza.

La mobilitazione non finisce qui?

In programma per noi c’è una mobilitazione permanente fino al termine dell’anno scolastico, che attueremo con le modalità possibili, perché pensiamo che la situazione è veramente molto seria e non ci fermiamo alla giornata di sciopero.

Le testimonianze: Luigi Sofia

“Ci prendono in giro da 20 anni: donne e uomini che hanno studiato – ha detto Sofia, docente precario toscano – si sono laureati, hanno investito nella formazione, hanno pagato migliaia di euro per abilitarsi si trovano senza lavoro. È una vergogna tutta italiane: persone non assunte, rese schiave della precarietà e della ricattabilità”.

“Il messaggio a questo Paese è che noi siamo la maggioranza sociale e da qui non arretriamo di un centimetro: vogliamo investimenti nella scuola pubblica, nell’istruzione e vogliamo il lavoro con un salario proporzionale ai costi dell’inflazione, altrimenti ci ammaleremo e finiremo per soccombere verso questo Paese incivile verso di noi”, ha concluso Sofia.

Le testimonianze: Roberto Landini

“Dai giovani – ha detto Landini durante il suo intervento finale – c’è la capacità di non volere il riarmo. E dobbiamo metterci a loro disposizione. La cosa che ci unisce: la critica, la capacità di non accettare la guerra e il riarmo. C’è una domanda nuova. Ho cercato di ascoltarli. Non c’è dietro a loro l’ideologia: quello che mi sembra che ci unisce è una nuova soggettività che prende avvio dalla loro condizione di vita e di studio materiale”.

Landini ha ricordato che i giovani “chiedono scuole che non hanno: dove ci siano laboratori, palestre, tecnologie, insegnanti pagati meglio e che non siano precari, di potere avere la possibilità di realizzarsi nel lavoro che fanno, lo stop agli stage gratuiti che fanno morire le persone. Chiedono di avere cose concrete e criticano il diritto allo studio negato, perché con quello che costano i libri, gli affitti e i trasporti i figli degli operai non ce la fanno”.

“C’è poi – continua Landini – la Legge di bilancio che taglia la Sanità e le pensioni: dobbiamo superare Salvini, altro che la Fornero, basta con le balle. E anche la scuola: hanno tagliato la pubblica e danno i soldi alla privata. Il 13 novembre abbiamo consegnato a Palazzo Chigi una riforma fiscale, che non si riduce al pezzo della Patrimoniale: abbiamo proposto di attuare il principio di progressività su tutte le forme di reddito, compresi i profitti, le rendite finanziare e il lavoro autonomo. Perché due redditi uguali devono pagare le stesse tasse: ho fatto solo la terza media, ma certe cose basiche le capisco. La Costituzione parla di capacità contributiva, non solo reddito. Ecco perché la tassazione va cambiata a 360 gradi, anche per la lotta all’evasione: nell’era dell’intelligenza artificiale è possibile creare dei sistemi di tracciabilità generali, non siamo cretini”.